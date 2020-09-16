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16.09.2020 22:13
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Петербуржцев пустят на ледоколы и покажут вальс буксиров

Ледоколы «Санкт-Петербург» и «Капитан Сорокин», музей «Красин», судна «Невская застава» и «Капитан Зарубин» станут участниками фестиваля ледоколов 19 и 20 сентября 2020 года. Первые три машины пришвартуются на набережной Лейтенанта Шмидта, другие – на Английской набережной. (6+)

В оба дня горожан пустят на палубы, а вечером в субботу покажут им вальс буксиров – так называется проход суден, которые пускают вверх струи воды и как будто танцуют. Посмотреть на эту часть праздника желающих зовут с 17.30 до 18.00.

Фото: Константин Селин

Как сообщают организаторы, в этом году у фестиваля ледоколов появился собственный талисман – тематическая ростовая кукла по имени «Ледоколя». Её поставят на набережную в дни праздника.

Вечером 20 сентября для петербуржцев устроят прощальное шоу по мотивам повести Александра Грина «Бегущая по волнам». Главная героиня пронесёт в руках факел.

Концепция этого сезона выражена во фразе «Покоряя стихию». Вероятно, основную программу на берегу посвятят именно этой теме: расскажут о территории вечной мерзлоты, крайнего севера и их покорителях. Подробное расписание событий появится в группе ВКонтакте. Вход свободный.

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

Фото: Константин Селин

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