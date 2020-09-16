Петербуржцев пустят на ледоколы и покажут вальс буксиров

Ледоколы «Санкт-Петербург» и «Капитан Сорокин», музей «Красин», судна «Невская застава» и «Капитан Зарубин» станут участниками фестиваля ледоколов 19 и 20 сентября 2020 года. Первые три машины пришвартуются на набережной Лейтенанта Шмидта, другие – на Английской набережной. (6+)



В оба дня горожан пустят на палубы, а вечером в субботу покажут им вальс буксиров – так называется проход суден, которые пускают вверх струи воды и как будто танцуют. Посмотреть на эту часть праздника желающих зовут с 17.30 до 18.00.

