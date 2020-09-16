Петербуржцев пустят на ледоколы и покажут вальс буксиров
Ледоколы «Санкт-Петербург» и «Капитан Сорокин», музей «Красин», судна «Невская застава» и «Капитан Зарубин» станут участниками фестиваля ледоколов 19 и 20 сентября 2020 года. Первые три машины пришвартуются на набережной Лейтенанта Шмидта, другие – на Английской набережной. (6+)
В оба дня горожан пустят на палубы, а вечером в субботу покажут им вальс буксиров – так называется проход суден, которые пускают вверх струи воды и как будто танцуют. Посмотреть на эту часть праздника желающих зовут с 17.30 до 18.00.
Как сообщают организаторы, в этом году у фестиваля ледоколов появился собственный талисман – тематическая ростовая кукла по имени «Ледоколя». Её поставят на набережную в дни праздника.
Вечером 20 сентября для петербуржцев устроят прощальное шоу по мотивам повести Александра Грина «Бегущая по волнам». Главная героиня пронесёт в руках факел.
Концепция этого сезона выражена во фразе «Покоряя стихию». Вероятно, основную программу на берегу посвятят именно этой теме: расскажут о территории вечной мерзлоты, крайнего севера и их покорителях. Подробное расписание событий появится в группе ВКонтакте. Вход свободный.
Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»