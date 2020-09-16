За хищение кабеля связи в Петербурге на 2,5 года в колонию уедет заботливый сын и внук

Невский районный суд Петербурга определил в колонию строгого режима серийного похитителя телефонных кабелей. Ему вменили восемь эпизодов и попытку, за которой мужчину застукали полицейские.



О приговоре объединённая пресс-служба судов сообщает 16 сентября. Установлено, что в январе этого года Павел Корниенко через парадную дома 2/1 по Товарищескому проспекту пробрался в подвал, где срезал 130 метров телефонного кабеля. Имуществом ПАО «Ростелеком» он распорядился по своему усмотрению.