За хищение кабеля связи в Петербурге на 2,5 года в колонию уедет заботливый сын и внук
Невский районный суд Петербурга определил в колонию строгого режима серийного похитителя телефонных кабелей. Ему вменили восемь эпизодов и попытку, за которой мужчину застукали полицейские.
О приговоре объединённая пресс-служба судов сообщает 16 сентября. Установлено, что в январе этого года Павел Корниенко через парадную дома 2/1 по Товарищескому проспекту пробрался в подвал, где срезал 130 метров телефонного кабеля. Имуществом ПАО «Ростелеком» он распорядился по своему усмотрению.
Корниенко успел совершить ещё семь аналогичных преступлений и на восьмой раз был задержан полицейскими. Общий ущерб от его действий для «Ростелекома» оценили примерно в 65 тысяч рублей, ещё чуть больше 20 тысяч потерял Жилкомсервис
Обвиняемый раскаялся, обязался возместить ущерб и больше не заниматься воровством. В суде его представили как социально адаптированного петербуржца со среднеспециальным образованием и хроническими проблемами со здоровьем.
«Прошел курс лечения от наркотической зависимости, проживает совместно с престарелыми родителями и бабушкой, страдающими хроническими заболеваниями, которым оказывает помощь, в том числе и материальную. Официально не трудоустроен», — сообщили в пресс-службе.
Трудности с вызывающими зависимость веществами вылились в приговор по наркотической статье в 2011 году. Новым приговором Невский райсуд назначил Корниенко 2,5 года в колонии строгого режима.