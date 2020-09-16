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16.09.2020 17:55
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За хищение кабеля связи в Петербурге на 2,5 года в колонию уедет заботливый сын и внук

Невский районный суд Петербурга определил в колонию строгого режима серийного похитителя телефонных кабелей. Ему вменили восемь эпизодов и попытку, за которой мужчину застукали полицейские.

О приговоре объединённая пресс-служба судов сообщает 16 сентября. Установлено, что в январе этого года Павел Корниенко через парадную дома 2/1 по Товарищескому проспекту пробрался в подвал, где срезал 130 метров телефонного кабеля. Имуществом ПАО «Ростелеком» он распорядился по своему усмотрению.

Корниенко успел совершить ещё семь аналогичных преступлений и на восьмой раз был задержан полицейскими. Общий ущерб от его действий для «Ростелекома» оценили примерно в 65 тысяч рублей, ещё чуть больше 20 тысяч потерял Жилкомсервис № 1 Невского района.

Обвиняемый раскаялся, обязался возместить ущерб и больше не заниматься воровством. В суде его представили как социально адаптированного петербуржца со среднеспециальным образованием и хроническими проблемами со здоровьем.

«Прошел курс лечения от наркотической зависимости, проживает совместно с престарелыми родителями и бабушкой, страдающими хроническими заболеваниями, которым оказывает помощь, в том числе и материальную. Официально не трудоустроен», — сообщили в пресс-службе.

Трудности с вызывающими зависимость веществами вылились в приговор по наркотической статье в 2011 году. Новым приговором Невский райсуд назначил Корниенко 2,5 года в колонии строгого режима.

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Комментарии (1)

YUZ
Подобные действия, в т.ч. с трансформаторными подстанциями являются реальными а не выдумываемыми диверсиями, с подрывом инфраструктуры, с возможными жертвами, а не кражей металлолома, как это классифицируют суды. Ну а так это типа как в БЦ РПЦ сплясать.
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