Культуролог объяснит детям про «Тараканы Энди Уорхола»

С чего бы детям рассказывать про этого художника — понятно: в Москву приезжает его выставка. И вдумчивые родители, полагая, что чаду нужно показать работы одного из важнейших художников ХХ века, считают, видимо, так: пусть уж лучше эксперт объяснит, почему Уорхол — из важнейших. И почему консервные банки и колу можно превратить в искусство. А нам, даже если в столицу на выставку не собираемся, тоже знания лишними не будут: посмотрим трансляцию лекции. Зачин интригующий: 1937 год, 9-летний мальчик прикован к постели болезнью, которую в народе называют «Пляска святого Витта», а в медицине — хореей Сиденгама. Резкие непроизвольные движения. Это была не первая тягота в жизни мальчика и не последняя: изгой в школе, в 13 лет потерял отца. Успех пришел, когда ему было чуть за 20, но от трагических событий это его не уберегло.

