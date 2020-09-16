Культуролог объяснит детям про «Тараканы Энди Уорхола»
19 сентября в лектории «Прямая речь» расскажут, почему работы мастера поп-арта стоят дороже, скажем, полотен Ван Гога, — и в рассказе этом будут фигурировать не только Мик Джаггер, Боб Дилан и Трумен Капоте, но и тараканы, которые, оказывается, весьма карьере Уорхола поспособствовали. (7+)
С чего бы детям рассказывать про этого художника — понятно: в Москву приезжает его выставка. И вдумчивые родители, полагая, что чаду нужно показать работы одного из важнейших художников ХХ века, считают, видимо, так: пусть уж лучше эксперт объяснит, почему Уорхол — из важнейших. И почему консервные банки и колу можно превратить в искусство. А нам, даже если в столицу на выставку не собираемся, тоже знания лишними не будут: посмотрим трансляцию лекции. Зачин интригующий: 1937 год, 9-летний мальчик прикован к постели болезнью, которую в народе называют «Пляска святого Витта», а в медицине — хореей Сиденгама. Резкие непроизвольные движения. Это была не первая тягота в жизни мальчика и не последняя: изгой в школе, в 13 лет потерял отца. Успех пришел, когда ему было чуть за 20, но от трагических событий это его не уберегло.
Сейчас работы Уорхола суммарно в цене приближаются к половине миллиарда долларов. А какими были его первые рисунки? Расскажет музыковед и культуролог Анастасия Четверикова в лекции «Тараканы Энди Уорхола» («тараканы», видимо, и в буквальном и в переносном смысле).
Слушаем 19 сентября, начало в 13.00.
Александра Шеромова