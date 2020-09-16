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16.09.2020 10:48
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Тихановская пообещала предоставить Лукашенко гарантии безопасности — «если он уйдет по-человечески»

Одна из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила, что готова предоставить гарантии безопасности Александру Лукашенко.

«Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», — сказала Тихановская 15 сентября в интервью украинскому изданию «Левый берег».

Журналисты также поинтересовались, как Тихановская отнесется к возможному подписанию соглашения об углублённой интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного договора. «Я уверена, что народ Беларуси будет против», — ответила она. Также политик рассказала, что бы она сказала Путину, если бы у нее состоялся с ним разговор с глазу на глаз.

«Наверное, сказала бы, что белорусам уже не вернуться в то состояние, в котором мы жили до нового времени, до этого года, что разумно со стороны лидера Российской Федерации поддержать именно народ Беларуси. Думаю, что мы бы нашли, о чем поговорить. Однако то, что я сказала вам, — самый главный мой посыл. Мы не хотим никакой агрессии внутри страны. Мы хотим сами решать, как нам двигаться дальше, с каким президентом развивать свою страну», — подчеркнула Тихановская.

Со дня президентских выборов 9 августа Белоруссию захватили массовые протесты. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Оппозиция создала Координационный совет, официальный Минск ответил уголовным делом о захвате власти.

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Комментарии (10)

olla
Лукашенко конкретно подставил свою страну, дурачок..Жаль Белоруссию, хорошо там было.. теперь раздербанят.
f0ntan
В случае переворота Тихановскую саму выпрут в зад. В соседней Хохляндии америкосы отстранили Юльку от власти, хоть она была одним из лидеров первого майдана. Тихановская тоже себя лидером возомнила. Вместе с тем, кто она? Не работает, домохозяйка. В политике оказалась лишь потому, что арестовали ее мужа. И что, она возомнила, что на западе ее видят в виде президента? Пусть еще раз на Юльку Тимошенко посмотрит.
sektor7
А кто самой Тихановской даёт гарантии, что она так уверенно излагает
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