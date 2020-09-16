Тихановская пообещала предоставить Лукашенко гарантии безопасности — «если он уйдет по-человечески»

Одна из лидеров белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская заявила, что готова предоставить гарантии безопасности Александру Лукашенко.



«Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», — сказала Тихановская 15 сентября в интервью украинскому изданию «Левый берег».



Журналисты также поинтересовались, как Тихановская отнесется к возможному подписанию соглашения об углублённой интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного договора. «Я уверена, что народ Беларуси будет против», — ответила она. Также политик рассказала, что бы она сказала Путину, если бы у нее состоялся с ним разговор с глазу на глаз.

