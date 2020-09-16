В кабинет заведующего больницы на Культуры пробрался вор. Взять он ничего не успел

Уголовное дело о покушении на кражу возбуждено после того, как из кабинета заведующего отделением координации скорой помощи 122-й больницы в отдел полиции увезли жителя Петербурга.



Как стало известно «Фонтанке» 16 сентября, сообщение в полицию о постороннем в здании больницы на проспекте Культуры поступило накануне ночью. Мужчину нашли в кабинете заведующего отделением координации скорой помощи. Когда хозяин помещения уходил домой, он запер дверь, ключей больше ни у кого не было. Потенциальный вор выломал ее изнутри.

