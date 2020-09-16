В кабинет заведующего больницы на Культуры пробрался вор. Взять он ничего не успел
Уголовное дело о покушении на кражу возбуждено после того, как из кабинета заведующего отделением координации скорой помощи 122-й больницы в отдел полиции увезли жителя Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке» 16 сентября, сообщение в полицию о постороннем в здании больницы на проспекте Культуры поступило накануне ночью. Мужчину нашли в кабинете заведующего отделением координации скорой помощи. Когда хозяин помещения уходил домой, он запер дверь, ключей больше ни у кого не было. Потенциальный вор выломал ее изнутри.
Мужчину, а им оказался 29-летний житель Петербурга, доставили в отдел, где вскоре возбудили уголовное дело по статье о покушении на кражу.
На своей странице в соцсети подозреваемый указал, что окончил Сибирский юридический институт МВД, выпустился из школы в Саратове, а служил во Пскове. Мужчина подписан на несколько групп, в которых можно найти подработку, а последним местом трудоустройства указал Мурманский морской рыбный порт.
В том же Калининском районе человека с такими же ФИО за последний год дважды привлекали к ответственности за административные правонарушения — мелкую кражу и повреждение чужого имущества.