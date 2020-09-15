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15.09.2020 21:42
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«Возвращаемся к битам». The Prodigy записывают новую музыку впервые после смерти Кита Флинта

Легенды электронной музыки The Prodigy вернулись в студию и работают над новым материалом. Об этом сообщается 15 сентября в их официальном твиттере.

«Студийные дела в этом месяце. Возвращаемся к битам», - говорится в посте.

Это будет первая музыка, записанная коллективом после смерти вокалиста Кита Флинта. Новости могут быть связаны с тем, что 17 сентября у Флинта день рождения.

Кит Флинт покончил с собой 4 марта, ему было 49 лет. «Фонтанка» вспоминала лучшие клипы и выступления музыканта.

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Комментарии (1)

hal9000
Да они тупо ремиксов наделают и будут вещать типа мол да вы ниче не понимаете в современном искусстве..судя по последнему их творчеству они уже сгорели...
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