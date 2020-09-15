«Возвращаемся к битам». The Prodigy записывают новую музыку впервые после смерти Кита Флинта
Легенды электронной музыки The Prodigy вернулись в студию и работают над новым материалом. Об этом сообщается 15 сентября в их официальном твиттере.
«Студийные дела в этом месяце. Возвращаемся к битам», - говорится в посте.
Studio bizniz this month ,— The Prodigy (@the_prodigy) September 15, 2020
back on the beats pic.twitter.com/0xBercJZ06
Это будет первая музыка, записанная коллективом после смерти вокалиста Кита Флинта. Новости могут быть связаны с тем, что 17 сентября у Флинта день рождения.
Кит Флинт покончил с собой 4 марта, ему было 49 лет. «Фонтанка» вспоминала лучшие клипы и выступления музыканта.