WizzAir отложил масштабную программу перелетов из Петербурга

Лоукостер WizzAir, который пришёл в Северную столицу вместе с новой степенью свободы неба и масштабной программой перелетов по Европе, вновь отложил её старт. А полёты в Сицилию и вовсе не планируются в этом году. Клиенты, купившие билеты на запланированные ранее рейсы, 15 сентября получили сообщения об их отмене.



Полеты на Мальту из Петербурга теперь планируются с 5 декабря вместо 15 октября, в австрийский Зальцбург и датский Копенгаген — с 4 декабря вместо 16 октября.

В Будапешт хотят полететь с 25 октября вместо 3 сентября, в Софию — с 27 октября, в Вильнюс и Бухарест — с 25-го вместо середины сентября.