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15.09.2020 18:14
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WizzAir отложил масштабную программу перелетов из Петербурга

Лоукостер WizzAir, который пришёл в Северную столицу вместе с новой степенью свободы неба и масштабной программой перелетов по Европе, вновь отложил её старт. А полёты в Сицилию и вовсе не планируются в этом году. Клиенты, купившие билеты на запланированные ранее рейсы, 15 сентября получили сообщения об их отмене.

Полеты на Мальту из Петербурга теперь планируются с 5 декабря вместо 15 октября, в австрийский Зальцбург и датский Копенгаген — с 4 декабря вместо 16 октября.

В Будапешт хотят полететь с 25 октября вместо 3 сентября, в Софию — с 27 октября, в Вильнюс и Бухарест — с 25-го вместо середины сентября.

Полетная программа в пять городов Италии, которая должна была начаться с середины декабря, пока в силе. Кроме Сицилии. Она теперь в планах лишь с 30 марта 2021 года.

На прежнем месте в расписании остались Осло и Стокгольм — с 15 декабря. Штатно продолжаются лишь полеты в Лондон.

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