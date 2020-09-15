В выходные, 19–20 сентября, в Петербурге пройдет Фестиваль ледоколов. Мероприятие уже с пятницы внесет изменения в схему движения в центре города. Также на Васильевском острове движение транспорта на неделю ограничат киносъемки.

Как сообщает 15 сентября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 8:00 18 сентября до 23:00 21 сентября в связи с проведением ООО «Рекламные технологии» мероприятия «Фестиваль ледоколов» будет ограничено движение по набережной Лейтенанта Шмидта в направлении от 20–21-й линий В.О. к 14–15-й линиям В.О. Там сузят проезжую часть.

Также с 8:00 17 сентября до 23:00 21 сентября на участке набережной от 14–15-й линий В.О. до 20–21-й линий В.О. будет запрещена остановка.

Фото: КРТИ Петербурга

Съемки художественного фильма «Капитан Волконогов бежал» с 5:00 19 сентября до 23:00 25 сентября сузят проезжую часть справа вдоль дома 27/1 по Кожевенной линии в направлении от Косой линии к Большому проспекту В.О. Также с 16:00 18 сентября до 23:00 25 сентября будет запрещена остановка на Кожевенной линии от Косой линии до дома 27/1 по Кожевенной линии. Триллер «Капитан Волконогов бежал» режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова снимает ООО «Студия Лукфильм». Как пишет «Кинопоиск», фильм расскажет о капитане полиции, который сам становится обвиняемым и подается в бега, а после узнает, что ему осталось жить всего сутки, и он попадет в ад. У него есть 24 часа, чтобы получить возможность попасть в рай.