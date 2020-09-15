Ветераны Чечни потребовали возбудить дело в отношении уроженцев Кавказа, мывших обувь в святом источнике

Объединение «За Отечество!» в лице его руководителя — ветерана Чеченской войны Ивана Отраковского — требует правосудия в отношении уроженцев Кавказа, которые мыли ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде и записали процесс на видео. В выложенном на своём Youtube-канале ролике активист обращается региональному управлению СК РФ по Калининградской области, указывая, что произошедшее тянет на уголовную статью об оскорблении чувств верующих.

«Иначе я со своими братьями — боевыми ветеранами, боевыми казаками — выйду к Следственному комитету, прокуратуре, ФСБ, чтобы дали ход этому делу. Надо — и на Красную площадь выйдем», — сказал он в комментарии Znak.com.

Также на своём Youtube-канале Отраковский призвал единомышленников подписаться под обращением в силовые ведомства, чтобы дать ход расследованию инцидента. Более того, он рассказал и о собственном расследовании, которое показало, что солдаты, мывшие обувь в кадре, якобы были срочниками и ушли в самоволку.

Видеоролик с аналогичным призывом он поместил на своем канале в YouTube. Помимо прочего, в ролике Отраковский призывает сторонников подписаться под обращением в силовые ведомства с требованием провести своевременное и полноценное расследование инцидента.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором несколько человек моют обувь в источнике рядом с храмом. При этом делают они это осознанно, ведь один из них говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим». Ролик попал в поле внимания полиции. Также руководитель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев сообщил, что участников инцидента заставят извиниться за содеянное.