Ветераны Чечни потребовали возбудить дело в отношении уроженцев Кавказа, мывших обувь в святом источнике
Объединение «За Отечество!» в лице его руководителя — ветерана Чеченской войны Ивана Отраковского — требует правосудия в отношении уроженцев Кавказа, которые мыли ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде и записали процесс на видео. В выложенном на своём Youtube-канале ролике активист обращается региональному управлению СК РФ по Калининградской области, указывая, что произошедшее тянет на уголовную статью об оскорблении чувств верующих.
Возбудить дело Отраковский просит по ст. 148 УК РФ — «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».
«Иначе я со своими братьями — боевыми ветеранами, боевыми казаками — выйду к Следственному комитету, прокуратуре, ФСБ, чтобы дали ход этому делу. Надо — и на Красную площадь выйдем», — сказал он в комментарии Znak.com.
Также на своём Youtube-канале Отраковский призвал единомышленников подписаться под обращением в силовые ведомства, чтобы дать ход расследованию инцидента. Более того, он рассказал и о собственном расследовании, которое показало, что солдаты, мывшие обувь в кадре, якобы были срочниками и ушли в самоволку.
Видеоролик с аналогичным призывом он поместил на своем канале в YouTube. Помимо прочего, в ролике Отраковский призывает сторонников подписаться под обращением в силовые ведомства с требованием провести своевременное и полноценное расследование инцидента.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором несколько человек моют обувь в источнике рядом с храмом. При этом делают они это осознанно, ведь один из них говорит: «Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим». Ролик попал в поле внимания полиции. Также руководитель Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев сообщил, что участников инцидента заставят извиниться за содеянное.