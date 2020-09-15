Ощущения человека при мигрени передали с помощью музыки и перформанса
На YouTube появилось видео, с помощью искусства передающее ощущения человека, страдающего мигренью. Фортепианную пьесу, которая легла в основу аудиовизуального произведения, написал композитор-неоклассик Миша Мищенко. Исполнение сопровождает танцевальный перформанс, снятый на камеру: ее постоянное движение имитирует нарушения в работе вестибулярного аппарата, характерные для этого состояния.
«Резкая пульсирующая боль, тошнота, непереносимость света и звуков, бессилие... Все эти симптомы хорошо знакомы людям, живущим с мигренью. Чтобы представить, через что им приходится проходить во время каждого приступа, послушайте композицию AURA», — предлагают авторы в описании видео.
Танцовщик оказывается в стеклянном кубе, огороженном от остального мира. Постепенно это замкнутое пространство начинает заполнять черная краска.
Ролик был снят в поддержку проекта, повышающего осведомленность о заболевании.
Михаил Мищенко — московский композитор, пианист, аранжировщик и саунд-продюсер, развивающий направление неоклассики в России. Его музыка звучала на выставке «Жизнь после смерти» в петербургском ЦВЗ «Манеж». Также треки Мищенко оказались среди наиболее прослушиваемых россиянами на удаленке, по сведениям «Яндекс. Музыки», в марте 2020 года.