На YouTube появилось видео, с помощью искусства передающее ощущения человека, страдающего мигренью. Фортепианную пьесу, которая легла в основу аудиовизуального произведения, написал композитор-неоклассик Миша Мищенко. Исполнение сопровождает танцевальный перформанс, снятый на камеру: ее постоянное движение имитирует нарушения в работе вестибулярного аппарата, характерные для этого состояния.



«Резкая пульсирующая боль, тошнота, непереносимость света и звуков, бессилие... Все эти симптомы хорошо знакомы людям, живущим с мигренью. Чтобы представить, через что им приходится проходить во время каждого приступа, послушайте композицию AURA», — предлагают авторы в описании видео.

