Историк парфюмерии расскажет, как к нам вернулись авторские духи

Кардамон, черный перец, мускатный орех — в общем, ничего этакого, а духи могут стоить под 100 миллионов рублей на наши деньги. Правда, для них и флакон делают год — из золота с рубинами. О том, как духи вновь стали авторскими (и не обязательно за дикие деньги) 19 сентября — в Российской национальной библиотеке на бесплатной лекции расскажет парфюмерный искусствовед. (16+)

Во Франции когда-то искусство парфюмерии шло рука об руку с изготовлением перчаток: телячья кожа пахла неприятно, да и руки мыли не каждый день. Парфюм, который в Египте, Древней Греции и Риме служил культу, в Западной Европе обслуживал вполне практичные земные нужды — чтоб «не пахло». Только очень богатые могли себе такие нужды позволить: слишком большим трудом добывалась капелька духов: собрать сотни килограммов растений, кореньев и семян, измельчить, потом вместе с водой отжимать и прессовать, подвергать дистилляции («парфюм» — от латинского per fumum, «через дым»). Парфюмеры были вхожи к первым лицам государств — и, к слову, даже в самые инфекционные времена умудрялись заболевать реже соотечественников: их оберегали духи, точнее, всевозможные ароматические масла.

Нынешняя парфюмерия — вещь прекрасная, но, увы, не индивидуальная. Неслучайно открываются курсы по изготовлению своих «личных» духов. Только легко ли это — и кто из современных парфюмеров заявил о себе настолько, чтобы его фамилию знатоки знали, как знают фамилию, скажем, Герлен? 19 сентября слушаем лекцию «Новое тысячелетие. Рождение авторской парфюмерии» в конференц-зале РНБ (Садовая, 18) парфюмерного искусствоведа и автора духов Элины Арсеньевой.



Вход свободный, но по нынешним правилам обязательна регистрация: 718–85–40. Начало в 16:00.



Александра Шеромова

