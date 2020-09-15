Глава СВР Нарышкин: Мы в выборы в США не вмешивались и не вмешиваемся

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что утверждения о том, что Россия якобы вмешивается в выборы в США, являются «дезинформацией». Об этом 15 сентября сообщает ТАСС.



«Мы в выборы не вмешивались и не вмешиваемся, поэтому эти тезисы — довольно неприятная низкого рода дезинформация», — подчеркнул Нарышкин.



Ранее корпорация Microsoft заявила, что хакеры из России, Китая и Ирана атаковали людей и организации, связанные с предстоящими выборами президента США. Причем кибератакам якобы подверглись штабы как Дональда Трампа, так и его конкурента Джо Байдена. Выборы президента США пройдут 3 ноября.

