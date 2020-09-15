FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +13
74.71р88.58р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
15.09.2020 11:55
2
Печать

Глава СВР Нарышкин: Мы в выборы в США не вмешивались и не вмешиваемся

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что утверждения о том, что Россия якобы вмешивается в выборы в США, являются «дезинформацией». Об этом 15 сентября сообщает ТАСС.

«Мы в выборы не вмешивались и не вмешиваемся, поэтому эти тезисы — довольно неприятная низкого рода дезинформация», — подчеркнул Нарышкин.

Ранее корпорация Microsoft заявила, что хакеры из России, Китая и Ирана атаковали людей и организации, связанные с предстоящими выборами президента США. Причем кибератакам якобы подверглись штабы как Дональда Трампа, так и его конкурента Джо Байдена. Выборы президента США пройдут 3 ноября.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Pilat
Так, а что в этом хорошего?
Запад только и делает, что вмешивается в выборы, смешает правительства целых стран, устраивает революции. И даже не скрывают этого.
На этом фоне признание того, что РФ это не делает, это признание в профнепригодности.
Kit.
Не слишком ли болтлив стал нынче глава СВР?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний