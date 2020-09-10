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10.09.2020 23:41
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Microsoft зафиксировала вмешательство в американские выборы из России, Китая и Ирана

Microsoft зафиксировала попытки вмешательства в выборы в США из России, Китая и Ирана. Об этом сообщается 10 сентября в блоге компании.

По данным корпорации, большинство атак киберпреступников «были обнаружены и остановлены средствами безопасности, встроенными в наши продукты». Хакеры атаковали штабы как Дональда Трампа, так и его противника Джо Байдена.

Как пишет Microsoft, российские хакеры представлены группой «Стронций» (Strontium), которая якобы атаковала уже более 200 организаций — штабы кандидатов, неправительственные организации, партии и политических консультантов. В отчете спецпрокурора Мюллера именно «Стронций» была указана в качестве организации, несущей основную ответственность за кибератаки на кампанию демократов в 2016 году. Напомним, официально вмешательство РФ в выборы доказать так и не удалось, Москва неоднократно отрицала свою причастность к инциденту.

По информации Microsoft, представители «Стронция» изменили тактику после 2016 года и включили в свой арсенал «новые средства разведки и новые методы для сокрытия их операций».

Ранее Facebook и Twitter отчитались о блокировке ряда аккаунтов, якобы связанных с российской «Фабрикой троллей».

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