Microsoft зафиксировала вмешательство в американские выборы из России, Китая и Ирана

Microsoft зафиксировала попытки вмешательства в выборы в США из России, Китая и Ирана. Об этом сообщается 10 сентября в блоге компании.



По данным корпорации, большинство атак киберпреступников «были обнаружены и остановлены средствами безопасности, встроенными в наши продукты». Хакеры атаковали штабы как Дональда Трампа, так и его противника Джо Байдена.



Как пишет Microsoft, российские хакеры представлены группой «Стронций» (Strontium), которая якобы атаковала уже более 200 организаций — штабы кандидатов, неправительственные организации, партии и политических консультантов. В отчете спецпрокурора Мюллера именно «Стронций» была указана в качестве организации, несущей основную ответственность за кибератаки на кампанию демократов в 2016 году. Напомним, официально вмешательство РФ в выборы доказать так и не удалось, Москва неоднократно отрицала свою причастность к инциденту.

