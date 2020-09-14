Петербургу обещают солнечное затишье, которое легко проворонить. Дальше — циклоническая чехарда

Синоптики сулят Петербургу кратковременное затишье. Вторник должен быть солнечным, относительно тёплым и без сильного ветра, но впереди сплошная циклоническая чехарда.



По данным Северо-Западного УГМС, 15 сентября в Петербурге ночью ожидается +9…+11 градусов тепла, днём воздух прогреется до +17. Погода будет преимущественно сухой и солнечной, умеренный западный и северо-западный ветер обещает не отрывать от земли.



Как отмечает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, температура во вторник поднимется на пару градусов выше нормы, и день лучше не упускать. Среда будет не холоднее, но 16 сентября в Петербурге продолжится циклоническая чехарда.

