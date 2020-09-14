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14.09.2020 22:34
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Петербургу обещают солнечное затишье, которое легко проворонить. Дальше — циклоническая чехарда

Синоптики сулят Петербургу кратковременное затишье. Вторник должен быть солнечным, относительно тёплым и без сильного ветра, но впереди сплошная циклоническая чехарда.

По данным Северо-Западного УГМС, 15 сентября в Петербурге ночью ожидается +9…+11 градусов тепла, днём воздух прогреется до +17. Погода будет преимущественно сухой и солнечной, умеренный западный и северо-западный ветер обещает не отрывать от земли.

Как отмечает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, температура во вторник поднимется на пару градусов выше нормы, и день лучше не упускать. Среда будет не холоднее, но 16 сентября в Петербурге продолжится циклоническая чехарда.

«Один за другим, несколько североатлантических циклонов атакуют город на Неве, делая погоду неустойчивой, с резкими и значительными колебаниями атмосферного давления, в отдельные дни с дождями и штормовыми ветрами», - рисует Леус безрадостное погружение в октябрь для петербуржцев.

Дожди вместе с усилением ветра вернутся в среду. В четверг порывы достигнут штормовой силы, температура днём просядет до октябрьских +10…+12 градусов. В пятницу будет на градус теплее, чуть суше и тише, однако в субботу западный ветер может вновь обеспечить городу нагонное наводнение. Неделя завершится ночным похолоданием до +6 градусов и моросью днём. По прогнозам, ветер поутихнет, но комфорта погоде это не добавит.

В понедельник, 14 сентября, Смольный продолжает подводить итоги четырёхдневного урагана. Его жертвами пали более полутысячи деревьев.

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