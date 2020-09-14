Негосударственные театры поддержали субсидией, вице-губернатор Кириллов одобрил выделение их в отдельную статью и увеличение финансирования

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов поддержал предложения негосударственных театров, направленные ему после того, как те не получили поддержки при июльском распределении субсидий.

В ответе, который получили заявители (есть в распоряжении «Фонтанки») вице-губернатор поясняет правила и критерии определения победителей при распределении субсидий. Признавая существующий порядок сравнения заявок некорректным, он сообщает, что комитету по культуре было поручено «ко второму чтению при формировании бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год направить заявку в Комитет финансов Санкт-Петербурга, предусматривающую разделение целевой статьи «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в области культуры и искусства, в том числе на постановку и показ драматических спектаклей» на две статьи» - на фестивали, конкурсы (а также другие проекты) и на постановку и показ спектаклей. Таким образом негосударственные театры смогут не конкурировать с городскими фестивалями.

Увеличение совокупного финансирования этого сектора до 85 миллионов рублей Владимир Кириллов тоже назвал целесообразным - «учитывая значительный вклад независимых театральных коллективов в развитие сферы культуры Санкт-Петербурга». Правда, вице-губернатор тут же указал, что пока на 2021 год на эти цели предусмотрено лишь 47,8 миллиона рублей. Решить дилемму также поручено комитету по культуре, который должен ко второму чтению городского бюджета «предусмотреть в заявке в Комитет финансов Санкт-Петербурга потребность в дополнительном финансировании негосударственного сектора».

Также в Смольном прислушались к претензиям в отношении качества оценки заявок кандидатов. Комитету по культуре поручено «рассмотреть возможность» дополнительного привлечения экспертов в области современного театрального искусства для рассмотрения заявок негосударственных театров — и учесть это при формировании комиссии в следующем году.

14 сентября на сайте комитета по культуре был опубликован перечень получателей субсидий второго этапа распределения бюджетных средств, ранее обещанный комитетом. В него вошли фестивали «Международная неделя консерваторий», «Площадь Искусств», «Дягилев. P.S.», онлайн-телевидение арт-центра «Пушкинская-10», проект «Музы сопротивления», «Киноклуб «Ленфильма», премия «Балтийская звезда» и 22 негосударственных театра — в том числе «Театральная лаборатория Яны Туминой», Театральная компания «Открытое Пространство», Санкт-Петербургский Городской театр, «Кукольный формат», Инженерный театр АХЕ, Этюд-театр, «Цехъ», «Особняк», «Куклы», «Странствующие куклы господина Пэжо», театр «ТРУ», «Комик-трест» и «Такой театр».

