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14.09.2020 18:45
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Беглов: Эпидситуация в Петербурге стабильная, новые правила входят в привычку

Губернатор Александр Беглов обсудил с главой Минздрава эпидемиологическую ситуацию в Петербурге.

«Провел переговоры с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. По его мнению, эпидситуация стабильная, — рассказал градоначальник в эфире «Радио России» 14 сентября. — Первые две недели сентября показали, что новые правила входят в привычку: использование масок и перчаток, социальная дистанция в общественных местах, стандарты безопасности в организациях и на предприятиях. Все это стало частью нашей жизни. Сегодня очень важно, чтобы две главные задачи — охрана здоровья петербуржцев и восстановление городской экономики — решались вместе».

Как писала «Фонтанка», коронавирус в Петербурге молодеет, закрывает больницы и выстраивает скорые в очереди — прямо как весной. Противопоставить ему пока можно только тот опыт, который есть. Вакцины до сих пор нет.

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Комментарии (9)

efela
его из анабиоза достали ненадолго? Какие новые правила? Какие перчатки? Какие привычки? Ему бы хоть город по телевизору показали.
Ma-260802031
При этом сам он на большинстве фото засветился без намордника :)
Piter Russo
Безтолковые эти привычки - ношение маски с открытым носом или на подбородке в общественных местах и то потому что охрана потребовала.
Социальная дистанция как не соблюдалась так и не соблюдается, маски как большинство не носило правильно так и не носит, перчатки вообще редкий случай. Санитайзеры - скорее для проверяющих чем для посетителей, и залито в них бог знает что а не дезинфицирующие средство.
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