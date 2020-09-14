Беглов: Эпидситуация в Петербурге стабильная, новые правила входят в привычку
Губернатор Александр Беглов обсудил с главой Минздрава эпидемиологическую ситуацию в Петербурге.
«Провел переговоры с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. По его мнению, эпидситуация стабильная, — рассказал градоначальник в эфире «Радио России» 14 сентября. — Первые две недели сентября показали, что новые правила входят в привычку: использование масок и перчаток, социальная дистанция в общественных местах, стандарты безопасности в организациях и на предприятиях. Все это стало частью нашей жизни. Сегодня очень важно, чтобы две главные задачи — охрана здоровья петербуржцев и восстановление городской экономики — решались вместе».
Как писала «Фонтанка», коронавирус в Петербурге молодеет, закрывает больницы и выстраивает скорые в очереди — прямо как весной. Противопоставить ему пока можно только тот опыт, который есть. Вакцины до сих пор нет.