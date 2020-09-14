НИИ Минздрава предложили лишить медработников социальных дотаций за отказ от вакцинации от коронавируса

Отказ пройти вакцинацию от коронавируса медработниками может привести к лишению мер социальной поддержки. Об этом сообщает 14 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на предложение центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава.



Про данным издания, предложение было изложено в докладе под редакцией научного руководителя ЦНИИОИЗ академика РАН Владимира Стародубова «Меры государственной поддержки лиц, связанных с лечением COVID-19».



«На наш взгляд, необходимо установить условием получения определенных мер социальной поддержки медицинских работников прохождение ими вакцинации против COVID-19. Исключения могут касаться выявленных у работников противопоказаний и иных объективных причин»,— говорится в докладе.

