НИИ Минздрава предложили лишить медработников социальных дотаций за отказ от вакцинации от коронавируса
Отказ пройти вакцинацию от коронавируса медработниками может привести к лишению мер социальной поддержки. Об этом сообщает 14 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на предложение центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава.
Про данным издания, предложение было изложено в докладе под редакцией научного руководителя ЦНИИОИЗ академика РАН Владимира Стародубова «Меры государственной поддержки лиц, связанных с лечением COVID-19».
«На наш взгляд, необходимо установить условием получения определенных мер социальной поддержки медицинских работников прохождение ими вакцинации против COVID-19. Исключения могут касаться выявленных у работников противопоказаний и иных объективных причин»,— говорится в докладе.
Авторы документа полагают, что государство, которое осуществляет меры социальной поддержки, вправе устанавливать условия их получения. Особенно если эти меры не являются обязательными с точки зрения действующего законодательства. В ЦНИИОИЗ полагают, что таким образом можно сэкономить средства и внедрить вакцину.
Сейчас в России и мире зарегистрирована единственная вакцина от коронавируса — «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи. Вакцина была зарегистрирована до завершения клинических испытаний. На третьем, завершающем этапе испытаний, который начался 9 сентября, планируется привить 40 тыс. человек.