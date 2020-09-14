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14.09.2020 13:22
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НИИ Минздрава предложили лишить медработников социальных дотаций за отказ от вакцинации от коронавируса

Отказ пройти вакцинацию от коронавируса медработниками может привести к лишению мер социальной поддержки. Об этом сообщает 14 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на предложение центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава.

Про данным издания, предложение было изложено в докладе под редакцией научного руководителя ЦНИИОИЗ академика РАН Владимира Стародубова «Меры государственной поддержки лиц, связанных с лечением COVID-19».

«На наш взгляд, необходимо установить условием получения определенных мер социальной поддержки медицинских работников прохождение ими вакцинации против COVID-19. Исключения могут касаться выявленных у работников противопоказаний и иных объективных причин»,— говорится в докладе.

Авторы документа полагают, что государство, которое осуществляет меры социальной поддержки, вправе устанавливать условия их получения. Особенно если эти меры не являются обязательными с точки зрения действующего законодательства. В ЦНИИОИЗ полагают, что таким образом можно сэкономить средства и внедрить вакцину.

Сейчас в России и мире зарегистрирована единственная вакцина от коронавируса — «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи. Вакцина была зарегистрирована до завершения клинических испытаний. На третьем, завершающем этапе испытаний, который начался 9 сентября, планируется привить 40 тыс. человек.

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Комментарии (3)

263178611
Пффф. Ни о чем. Безмолвные овцы подставят плечо, или куда там это гамалеевский отстой (пока не заверешена третья фаза исследований, препарат - отстой) вводится. Остальные - нет.
С неуважением к Минздраву, Саяпин Сергей
Владислав М
Допровольно-принудительно. Учителям приготовиться.
156817362
Ну вот и все. Врачи, вы первые пойдете под иглу!
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