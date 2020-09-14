Минэкономразвития улучшило прогноз по падению российской экономики в 2020 году

В Министерстве экономического развития больше не ждут падения ВВП России в 2020 году сразу на 5%, по новым данным, спад составит 3,9%. Об этом свидетельствуют данные обновленного варианта прогноза социально-экономического развития России до 2023 года, о которых сообщает 14 сентября РБК.



«Прогноз внесен в правительство», — сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития, подтвердив также подлинность основных параметров, указанных в документе.



Ранее сообщалось, что в июне Минэкономразвития сократило оценку спада в экономике по итогам 2020 года с 5 до 4,8%. При этом оценка восстановительного роста экономики в 2021 году была повышена с 2,8 до 3,2%.

