Опасность миновала. В Петербурге открыли дамбу

Дамба в Петербурге открыта. Затворы в нормальное положение начали приводить около 15.44 вечера 13 сентября. С 17 часов Кронштадтский корабельный фарватер вновь открыли для судов. Об этом говорится в сообщении дирекции комплекса защитных сооружений.

Затворы закрыли ранним утром в воскресенье: в городе ожидали штормовой ветер и нагонную волну. Уровень воды значительно поднялся в Неве. Спуск к воде на стрелке Васильевского острова оказался затоплен наполовину.

Рабочая неделя в городе также начнётся с ветра, особенно сильные порывы ожидаются к вечеру 14 сентября.