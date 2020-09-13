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13.09.2020 18:04
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Опасность миновала. В Петербурге открыли дамбу

Дамба в Петербурге открыта. Затворы в нормальное положение начали приводить около 15.44 вечера 13 сентября. С 17 часов Кронштадтский корабельный фарватер вновь открыли для судов. Об этом говорится в сообщении дирекции комплекса защитных сооружений.

Затворы закрыли ранним утром в воскресенье: в городе ожидали штормовой ветер и нагонную волну. Уровень воды значительно поднялся в Неве. Спуск к воде на стрелке Васильевского острова оказался затоплен наполовину.

Рабочая неделя в городе также начнётся с ветра, особенно сильные порывы ожидаются к вечеру 14 сентября.

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