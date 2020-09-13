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13.09.2020 15:07
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Петербуржцев внесёт в начало рабочей недели. Первый день будет ветреным

Новая рабочая неделя в Петербурге начнётся с сильного ветра. Как сообщает Северо-Зададный Гидрометцентр, ощутимые порывы стоит ждать к вечеру 14 сентября. Температура воздуха днём окажется на уровне 14 – 16 градусов, ночью – в районе 9 – 11. Сильные дожди при этом обойдут горожан стороной.

Шторм должен прийти в Петербург 13 сентября. Дамбу закрыли с утра воскресенья, движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно остановлено. Ожидается, что ветер разгонится до 24 м/с. Такие порывы 11 сентября уже повалили в разных районах больше 450 деревьев. В числе прочих непогоду не выдержали 160 и 150-летние дубы и почти вековая липа в ЦПКиО на Елагином острове.

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