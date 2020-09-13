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13.09.2020 12:20
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Мужчину с канистрой бензина изловили у церкви Святой Екатерины. Он грезил о поджоге

Разочаровавшийся в вере петербуржец пришёл с наполненной канистрой к церкви Святой Екатерины. В его планы входил поджог, но злоумышленник забыл о наличии вахтёра.

Как стало известно «Фонтанке» 13 сентября, события происходили утром накануне. 45-летний мужчина явился к Шведской церкви Св.Екатерины на Малой Конюшенной,1 и стал сыпать угрозами, показывая на свою 10-литровую канистру.

Об агрессивном поведении горожанина в полицию сообщила женщина-вахтёр. Мужчину задержали уже через пять минут и поместили в изолятор временного содержания. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские выясняют, что навело горожанина на мысли о необходимости развести костёр.

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