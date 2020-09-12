Вода в московской реке нагрелась до 50 градусов. Кто сделал из Чертановки джакузи — неизвестно

Вода в столичной реке Чертановка прогрелась до 50 градусов 12 сентября. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в полиции.



Бывший пресс-секретарь ГУП «Мосводосток» Игорь Епифанов предположил, что причиной увеличения температуры воды мог быть аварийный сброс из местной ТЭЦ.



Позднее в Мосэнерго опровергли сообщения о том, что выброс в реку произошел с ТЭЦ. Причину нагрева продолжают выяснять.

