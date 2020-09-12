FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +14
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
12.09.2020 17:31
0
Печать

Вода в московской реке нагрелась до 50 градусов. Кто сделал из Чертановки джакузи — неизвестно

Вода в столичной реке Чертановка прогрелась до 50 градусов 12 сентября. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в полиции.

Бывший пресс-секретарь ГУП «Мосводосток» Игорь Епифанов предположил, что причиной увеличения температуры воды мог быть аварийный сброс из местной ТЭЦ.

Позднее в Мосэнерго опровергли сообщения о том, что выброс в реку произошел с ТЭЦ. Причину нагрева продолжают выяснять.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний