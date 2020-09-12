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12.09.2020 12:05
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Минздрав: российскую вакцину от COVID-19 все регионы получат к понедельнику

Российскую вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции получат все регионы к понедельнику, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Первые небольшие партии уже отгружены во все регионы. Фактически до понедельника будут уже доставлены первые образцы вакцины», - цитирует Мурашко «Интерфакс» 12 сентября.

Прививать сначала будут группы риска, включая учителей и врачей. Передавать данные о самочувствии им предложено через мобильное приложение.

Вакцинация отдельных категорий населения пройдет одновременно с 3-й фазой клинических испытаний, в которых участвуют 40 тысяч человек.

Вакцину «Гам-Ковид-Вак» зарегистрировали 11 августа. Она получила международное наименование Sputnik V. Разработали препарат в научном центре Гамалеи. Подробнее о безопасности вакцины читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

Modest_5e4ce41f7533b
Уже идет "битва за урожай" по обычной, противогриппозной вакцине. Желающих мало.
***_555
У Стругацких были облучатели, тут - "вакцина".
Vurgagain
Мало того, что это не вакцина , а очередная лапша, так и не получат ее к понедельнику. К бабке не ходи, не будет ее. Только , ...., отчитаются как всегда.
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