Минздрав: российскую вакцину от COVID-19 все регионы получат к понедельнику
Российскую вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции получат все регионы к понедельнику, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Первые небольшие партии уже отгружены во все регионы. Фактически до понедельника будут уже доставлены первые образцы вакцины», - цитирует Мурашко «Интерфакс» 12 сентября.
Прививать сначала будут группы риска, включая учителей и врачей. Передавать данные о самочувствии им предложено через мобильное приложение.
Вакцинация отдельных категорий населения пройдет одновременно с 3-й фазой клинических испытаний, в которых участвуют 40 тысяч человек.
Вакцину «Гам-Ковид-Вак» зарегистрировали 11 августа. Она получила международное наименование Sputnik V. Разработали препарат в научном центре Гамалеи. Подробнее о безопасности вакцины читайте в материале «Фонтанки».