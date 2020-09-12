Минздрав: российскую вакцину от COVID-19 все регионы получат к понедельнику

Российскую вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции получат все регионы к понедельнику, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Первые небольшие партии уже отгружены во все регионы. Фактически до понедельника будут уже доставлены первые образцы вакцины», - цитирует Мурашко «Интерфакс» 12 сентября.

Прививать сначала будут группы риска, включая учителей и врачей. Передавать данные о самочувствии им предложено через мобильное приложение.

Вакцинация отдельных категорий населения пройдет одновременно с 3-й фазой клинических испытаний, в которых участвуют 40 тысяч человек.