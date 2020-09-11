ГАИ Петербурга показала погоню за разорителем автозаправок
В Петербурге задержали 22-летнего приезжего из Киргизии за бесплатные заправки на АЗС города. Водитель чередовал госномера, обманывая видеокамеры.
О задержании молодого человека сообщает 11 сентября группа «Дорожный инспектор».
«Только по Пушкинскому району у задержанного 6 эпизодов увоза топлива», — уточняют авторы сообщения.
За похитителем гнались в микрорайоне Славянка. При досмотре машины у него нашли несколько государственных регистрационных знаков. На приезжего составили протоколы за мелкое хищение и установку подложных номеров.