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11.09.2020 18:35
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ГАИ Петербурга показала погоню за разорителем автозаправок

В Петербурге задержали 22-летнего приезжего из Киргизии за бесплатные заправки на АЗС города. Водитель чередовал госномера, обманывая видеокамеры.

О задержании молодого человека сообщает 11 сентября группа «Дорожный инспектор».

Фото: Дорожный инспектор.
Фото: Дорожный инспектор.
Фото: Дорожный инспектор.

«Только по Пушкинскому району у задержанного 6 эпизодов увоза топлива», — уточняют авторы сообщения.

За похитителем гнались в микрорайоне Славянка. При досмотре машины у него нашли несколько государственных регистрационных знаков. На приезжего составили протоколы за мелкое хищение и установку подложных номеров.

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