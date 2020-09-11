Папа римский признал, что удовольствие от секса и вкусной еды «исходит от Бога»
Удовлетворение, которое человек получает от вкусной еды и секса «исходит напрямую от Бога». Об этом папа римский Франциск заявил в интервью для книги итальянского писателя и основателя движения «слоуфуд» Карло Петрини.
«Удовольствие исходит напрямую от Бога, оно не католическое, не христианское или какое-либо еще, оно просто божественное», — сказал папа римский, которого цитирует 11 сентября France 24.
Он добавил, что церковь всегда осуждала «жестокое, грубое, пошлое» удовольствие, но принимала «простое и нравственное».
В прошлом католическая церковь осуждала любые удовольствия, Франциск назвал это проявлением «чрезмерно жесткой морали» и неправильным пониманием христианской идеи.
«Удовольствие от еды нужно для того, чтобы оставаться здоровыми, точно так же, как сексуальное удовольствие нужно для того, чтобы сделать любовь более прекрасной и обеспечить выживание нашего вида», — заявил понтифик.