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11.09.2020 15:12
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Папа римский признал, что удовольствие от секса и вкусной еды «исходит от Бога»

Удовлетворение, которое человек получает от вкусной еды и секса «исходит напрямую от Бога». Об этом папа римский Франциск заявил в интервью для книги итальянского писателя и основателя движения «слоуфуд» Карло Петрини.

«Удовольствие исходит напрямую от Бога, оно не католическое, не христианское или какое-либо еще, оно просто божественное», — сказал папа римский, которого цитирует 11 сентября France 24.

Он добавил, что церковь всегда осуждала «жестокое, грубое, пошлое» удовольствие, но принимала «простое и нравственное».

В прошлом католическая церковь осуждала любые удовольствия, Франциск назвал это проявлением «чрезмерно жесткой морали» и неправильным пониманием христианской идеи.

«Удовольствие от еды нужно для того, чтобы оставаться здоровыми, точно так же, как сексуальное удовольствие нужно для того, чтобы сделать любовь более прекрасной и обеспечить выживание нашего вида», — заявил понтифик.

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Комментарии (3)

Ярополк
А Папа знает толк в удовольствиях!
Cashmare
хм, удовольствие от бога... я таки не понял, я сексом с женой занимаюсь, или шо мне думать?
Savva
вместе с хламидиями и ожирением
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