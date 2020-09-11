Вернувшихся из Турции петербуржцев оштрафовали из-за отсутствия тестов на COVID-19. Старшему из них придется поплатиться пенсией
Вернувшаяся из-за границы семья вовремя не рассказала о результатах теста на коронавирус и получила штраф. Старшему из них, несмотря на попытку объяснить все обстоятельства, придется отдать свою пенсию за месяц.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 11 сентября, к административной ответственности привлекли троих горожан, которые в начале августа этого года приехали из отпуска в Турции. Их признали виновными в том, что они в течение трех дней после возвращения не разместили на интернет-портале «Госуслуги» результаты тестирования на COVID-19, что положено делать всем, кто побывал за рубежом и вернулся в Россию.
Двое из них на заседание не пришли. Решение суда заслушал самый пожилой член семьи и остался с ним не согласен. Он пояснил, что после прибытия отправился в районную поликлинику, чтобы пройти тест, но там ему в этом отказали, о чем сообщили устно. Тогда ему пришлось сдать анализы в частной клинике, хотя размер его пенсии составляет девять тысяч рублей. Результаты поступили только в конце месяца, все остальное время он находился на двухнедельном карантине.
Однако разбор всех обстоятельств, которые могли помешать сообщить об итогах лабораторных исследований вовремя, не убедил судью в невиновности пенсионера. Ему, а также двум его родственникам назначили штраф в размере 7,5 тысячи рублей каждому.