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11.09.2020 10:56
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КinoCorner уходит вместе с Юрченко. На «Ленфильме» закрывается общественное пространство, открытое в середине августа

Пространство KinoKorner, которое появилось во дворах «Ленфильма» в августе, закрывается раньше срока. Сообщение об этом 11 сентября появилось в Instagram проекта. Решение о прекращении работы сотрудники объяснили снятием Инессы Юрченко с поста исполняющей обязанности директора студии.

Планировалось, что KinoKorner продолжит принимать посетителей до 30 сентября и откроется на следующий год. У создателей были планы проводить там концерты, творческие встречи и показывать кино. Бетонную стену во дворе к открытию украсили граффити петербургских художников. Как теперь пояснила креативная команда KinoKorner, рисунки на бетонной стене останутся и, «если новое руководство примет решение возобновить деятельность пространства, возможно, оно продолжит существовать».

В сообщении отмечается, что создатели корнера сейчас находятся «в поисках нового дома». Планируется, что 12–13 сентября КinoCorner закроет сезон в пространстве Roof Place на Кожевенной линии Васильевского острова.

О перестановках на «Ленфильме» стало известно 8 сентября, на следующий день информацию подтвердили в Росимуществе. Обязанности директора киностудии Юрченко исполняла с февраля 2020 года.

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