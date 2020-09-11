КinoCorner уходит вместе с Юрченко. На «Ленфильме» закрывается общественное пространство, открытое в середине августа

Пространство KinoKorner, которое появилось во дворах «Ленфильма» в августе, закрывается раньше срока. Сообщение об этом 11 сентября появилось в Instagram проекта. Решение о прекращении работы сотрудники объяснили снятием Инессы Юрченко с поста исполняющей обязанности директора студии.



Планировалось, что KinoKorner продолжит принимать посетителей до 30 сентября и откроется на следующий год. У создателей были планы проводить там концерты, творческие встречи и показывать кино. Бетонную стену во дворе к открытию украсили граффити петербургских художников. Как теперь пояснила креативная команда KinoKorner, рисунки на бетонной стене останутся и, «если новое руководство примет решение возобновить деятельность пространства, возможно, оно продолжит существовать».

