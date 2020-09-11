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11.09.2020 10:46
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Грузовик задавил пожилого велосипедиста на трассе «Кола»

Тяжелое ДТП произошло утром 11 сентября на федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленинградской области. Под колесами грузовика погиб велосипедист.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, наезд произошел около 8:30 на 136-м километре автодороги «Кола». По предварительным данным, 34-летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes с полуприцепом, вне зоны пешеходного перехода сбил велосипедиста лет 70 на вид.

Сбитый мужчина от полученных травм скончался на месте. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

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Комментарии (1)

мухомор
136 километр Колы это прямо центр города Сясьстрой.
Само шоссе в этом месте именуется улицей Петрозаводской.
И там много пешеходных переходов имеется.
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