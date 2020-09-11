Грузовик задавил пожилого велосипедиста на трассе «Кола»

Тяжелое ДТП произошло утром 11 сентября на федеральной трассе «Кола» в Волховском районе Ленинградской области. Под колесами грузовика погиб велосипедист.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, наезд произошел около 8:30 на 136-м километре автодороги «Кола». По предварительным данным, 34-летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes с полуприцепом, вне зоны пешеходного перехода сбил велосипедиста лет 70 на вид.

Сбитый мужчина от полученных травм скончался на месте. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.