Пробки на Юго-Западе: на Ленинском ремонт, и светофоры «работают через один»
Жители Юго-Запада Петербурга утром 11 сентября жалуются на пробки. В целом по Петербургу загруженность дорог сегодня чуть ниже обычного сентябрьского уровня.
«С Юго-Запада просто не выбраться. Ни по Ленинскому, ни по Казакова шансов приехать в место назначения вовремя нет, если не выходить из дома раньше 7:00», — рассказывала из пробки Екатерина в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Ленинский забит из-за ремонта, а сегодня ещё и светофоры работают через один. Еду через Маршала Захарова всегда, и там более-менее нормально. Сейчас жду, пока все свалят на работы, и поеду не спеша, — делится собственным опытом Ева. — Народная стоит, потому что делают Октябрьскую набережную».
Подписчик группы Игорь, проезжая перекрёсток Ленинского и Десантников, сфотографировал ведение ремонта.
Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 11 сентября, по данным «Яндекса», составила 5 баллов. Обычным показателем для сентября стала «шестёрка», а утром 9 сентября было вообще 7 баллов.
Самими загруженными магистралями сегодня оказались Московское шоссе из центра (7 баллов), Московское шоссе в центр (8 баллов), Приморский проспект в центр (7 баллов), Ленинский проспект к Маршала Жукова (7 баллов). На проспекте Славы и Народной улице к Московскому необычно свободные движение (4 балла, что на 2 балла ниже обычного). Две крупнейшие пробки были на юге КАД: 5,4 километра (внешнее кольцо от Пулковского шоссе до поста ГИБДД) и 4,8 километра (внутреннее кольцо и вантовый мост от Октябрьской набережной до Софийской улицы).