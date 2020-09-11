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11.09.2020 10:29
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Пробки на Юго-Западе: на Ленинском ремонт, и светофоры «работают через один»

Жители Юго-Запада Петербурга утром 11 сентября жалуются на пробки. В целом по Петербургу загруженность дорог сегодня чуть ниже обычного сентябрьского уровня.

«С Юго-Запада просто не выбраться. Ни по Ленинскому, ни по Казакова шансов приехать в место назначения вовремя нет, если не выходить из дома раньше 7:00», — рассказывала из пробки Екатерина в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Ленинский забит из-за ремонта, а сегодня ещё и светофоры работают через один. Еду через Маршала Захарова всегда, и там более-менее нормально. Сейчас жду, пока все свалят на работы, и поеду не спеша, — делится собственным опытом Ева. — Народная стоит, потому что делают Октябрьскую набережную».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Подписчик группы Игорь, проезжая перекрёсток Ленинского и Десантников, сфотографировал ведение ремонта.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Максимальная загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 11 сентября, по данным «Яндекса», составила 5 баллов. Обычным показателем для сентября стала «шестёрка», а утром 9 сентября было вообще 7 баллов.

Самими загруженными магистралями сегодня оказались Московское шоссе из центра (7 баллов), Московское шоссе в центр (8 баллов), Приморский проспект в центр (7 баллов), Ленинский проспект к Маршала Жукова (7 баллов). На проспекте Славы и Народной улице к Московскому необычно свободные движение (4 балла, что на 2 балла ниже обычного). Две крупнейшие пробки были на юге КАД: 5,4 километра (внешнее кольцо от Пулковского шоссе до поста ГИБДД) и 4,8 километра (внутреннее кольцо и вантовый мост от Октябрьской набережной до Софийской улицы).

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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