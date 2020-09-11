Жители Юго-Запада Петербурга утром 11 сентября жалуются на пробки. В целом по Петербургу загруженность дорог сегодня чуть ниже обычного сентябрьского уровня.

«С Юго-Запада просто не выбраться. Ни по Ленинскому, ни по Казакова шансов приехать в место назначения вовремя нет, если не выходить из дома раньше 7:00», — рассказывала из пробки Екатерина в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Ленинский забит из-за ремонта, а сегодня ещё и светофоры работают через один. Еду через Маршала Захарова всегда, и там более-менее нормально. Сейчас жду, пока все свалят на работы, и поеду не спеша, — делится собственным опытом Ева. — Народная стоит, потому что делают Октябрьскую набережную».