В Петербурге аномальные пробки. Литейный мост парализовало ДТП из-за заноса на мокрых рельсах
ДТП с участием трёх автомобилей утром 9 сентября затрудняет движение по Литейному мосту в Петербурге.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «Лада Веста» врезалась во встречные «Ниссан Кашкай» и «Хёндэ Солярис». «Ниссан», как говорят, задело по касательной. «На мокрых рельсах девушку унесло в соседний ряд», — рассказывает Жанна. Информации о пострадавших нет.
На мосту и на подъездах к нему образовались пробки. Особенно плотный затор на Выборгской стороне.
В целом в Петербурге, по данным «Яндекса» на 8:56, загруженность дорог составляет 7 баллов. Это максимум для утреннего часа пик за последние месяцы. Летом утренний максимум не превышал 4 баллов, в конце августа добрался до 5 и с тех пор пару раз подскакивал до 6.