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09.09.2020 09:04
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В Петербурге аномальные пробки. Литейный мост парализовало ДТП из-за заноса на мокрых рельсах

ДТП с участием трёх автомобилей утром 9 сентября затрудняет движение по Литейному мосту в Петербурге.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «Лада Веста» врезалась во встречные «Ниссан Кашкай» и «Хёндэ Солярис». «Ниссан», как говорят, задело по касательной. «На мокрых рельсах девушку унесло в соседний ряд», — рассказывает Жанна. Информации о пострадавших нет.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

На мосту и на подъездах к нему образовались пробки. Особенно плотный затор на Выборгской стороне.

Фото: Читатель «Фонтанки» Кирилл
Фото: Читатель «Фонтанки» Кирилл

В целом в Петербурге, по данным «Яндекса» на 8:56, загруженность дорог составляет 7 баллов. Это максимум для утреннего часа пик за последние месяцы. Летом утренний максимум не превышал 4 баллов, в конце августа добрался до 5 и с тех пор пару раз подскакивал до 6.

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Комментарии (6)

SERGEY111
Это из за этой залипшей в Тик Токе лахудры мне пришлось на работу прорываться практически с боем .
Olen
Нормальные девушки в 8-ом часу утра на шёлке скользят, а не мокрых рельсах )
***_555
Уже были комментарии про Солярисы?
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