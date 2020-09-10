В Минске снова задерживают протестующих. Милиция охраняет стену во «дворе Перемен», чтобы на ней не появилось граффити
Протестующие против Александра Лукашенко и насилия силовиков вновь вышли на улицы Минска вечером 10 сентября.
Уже традиционно они собрались на площади Независимости у Красного костела и исполняли белорусские песни.
Силовики задержали несколько человек и увезли на микроавтобусах. Оставшиеся на свободе продолжали петь.
Задержания также проходят в районе Малиновка.
Также протестующие собрались во дворе на Червякова, который прославился как «двор Перемен» из-за граффити с двумя диджеями, которые включили песню группы «Кино» на провластном митинге. Рисунок закрашен, стену охраняют милиционеры, чтобы изображение не появилось снова.