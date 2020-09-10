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10.09.2020 21:23
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В Минске снова задерживают протестующих. Милиция охраняет стену во «дворе Перемен», чтобы на ней не появилось граффити

Протестующие против Александра Лукашенко и насилия силовиков вновь вышли на улицы Минска вечером 10 сентября.

Уже традиционно они собрались на площади Независимости у Красного костела и исполняли белорусские песни.

Силовики задержали несколько человек и увезли на микроавтобусах. Оставшиеся на свободе продолжали петь.

Задержания также проходят в районе Малиновка.

Также протестующие собрались во дворе на Червякова, который прославился как «двор Перемен» из-за граффити с двумя диджеями, которые включили песню группы «Кино» на провластном митинге. Рисунок закрашен, стену охраняют милиционеры, чтобы изображение не появилось снова.

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