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10.09.2020 14:10
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«Должны заботиться о своих». Песков прокомментировал перспективы возвращения Петербурга к режиму «открытого неба»

Российским авиационным властям нужно аккуратно относиться к вопросу об «открытом небе» на выходе из коронакризиса и в первую очередь заботиться о своих перевозчках. Такое заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал в ходе пресс-конференции 10 сентября. Вопрос о том, когда Петербургу вернут так называемую «свободу воздуха», которая позволяла прилетать в Петербург иностранным лоукостерам, задал «Телеканал 78».

«Надо поддерживать своих перевозчиков, которые находятся в сложной ситуации. Любая страна в первую очередь будет думать о своих, а не о создании хабов, когда более сильные конкуренты доставят много хлопот», — сказал он.

В то же время власти будут «обязаны вернуться» ко всем проектам экономического развития, которые ускоренными темпами будут выводить страну из кризиса, подчеркнул Песков. Но к отсутствию туристов призвал отнестись с пониманием. «Все мировые столицы пустые, все традиционные туристические направления в ситуации жесточайшего кризиса», — отметил он.

Россия закрыла международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса в конце марта. С 1 августа были разрешены рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа открыто авиасообщение со Швейцарией. С 3 сентября — с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

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Комментарии (4)

alexadmin
А о своих гражданах они заботиться не пытались?
Алекс99
Ну, конечно, надо вбухивать в Аэрофлот и его дочернюю авиакомпанию еще больше государственных денег, а простого потребителя ставить перед нелегким выбором одной из двух аэрофлотовских структур с их неадекватными ценами на авиаперевозки.
zaslannyi_kazachok
Тов. своей шаблонной фразой расписался в том, что вообще не в теме. Если бы "наши" предоставляли такие услуги, то не нужны были бы и иностранные лоукостеры. Но у нас есть только одна дочка Аэрофлота, очень отдаленно напоминающая лоукостера.
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