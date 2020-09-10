«Должны заботиться о своих». Песков прокомментировал перспективы возвращения Петербурга к режиму «открытого неба»
Российским авиационным властям нужно аккуратно относиться к вопросу об «открытом небе» на выходе из коронакризиса и в первую очередь заботиться о своих перевозчках. Такое заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал в ходе пресс-конференции 10 сентября. Вопрос о том, когда Петербургу вернут так называемую «свободу воздуха», которая позволяла прилетать в Петербург иностранным лоукостерам, задал «Телеканал 78».
«Надо поддерживать своих перевозчиков, которые находятся в сложной ситуации. Любая страна в первую очередь будет думать о своих, а не о создании хабов, когда более сильные конкуренты доставят много хлопот», — сказал он.
В то же время власти будут «обязаны вернуться» ко всем проектам экономического развития, которые ускоренными темпами будут выводить страну из кризиса, подчеркнул Песков. Но к отсутствию туристов призвал отнестись с пониманием. «Все мировые столицы пустые, все традиционные туристические направления в ситуации жесточайшего кризиса», — отметил он.
Россия закрыла международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса в конце марта. С 1 августа были разрешены рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа открыто авиасообщение со Швейцарией. С 3 сентября — с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.