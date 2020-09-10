«Должны заботиться о своих». Песков прокомментировал перспективы возвращения Петербурга к режиму «открытого неба»

Российским авиационным властям нужно аккуратно относиться к вопросу об «открытом небе» на выходе из коронакризиса и в первую очередь заботиться о своих перевозчках. Такое заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал в ходе пресс-конференции 10 сентября. Вопрос о том, когда Петербургу вернут так называемую «свободу воздуха», которая позволяла прилетать в Петербург иностранным лоукостерам, задал «Телеканал 78».

«Надо поддерживать своих перевозчиков, которые находятся в сложной ситуации. Любая страна в первую очередь будет думать о своих, а не о создании хабов, когда более сильные конкуренты доставят много хлопот», — сказал он.