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10.09.2020 00:34
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Матовый «Мерседес» устроил краш-тест припаркованным автомобилям в Купчино

Машину-призрак эвакуировали сотрудники ГИБДД в Петербурге после массовой аварии. Сбежавший водитель оставил наследие из пяти поврежденных машин.

О краш-тесте сообщают вечером 9 сентября пользователи группы «ДТП и ЧП».

«В кармане у дома 8 по проспекту Славы «Мерседес» влетел в припаркованные автомобили. Водитель скрылся», - передают очевидцы.

Матовый «Мерседес» с госномерами О442КЕ198 сотрудники ГИБДД нашли осиротелым. Водитель скрылся во дворах. Машину эвакуировали. Вызванные звонками полицейских владельцы поврежденных авто потратят ночь на калькуляцию ущерба.

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