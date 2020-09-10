Матовый «Мерседес» устроил краш-тест припаркованным автомобилям в Купчино
Машину-призрак эвакуировали сотрудники ГИБДД в Петербурге после массовой аварии. Сбежавший водитель оставил наследие из пяти поврежденных машин.
О краш-тесте сообщают вечером 9 сентября пользователи группы «ДТП и ЧП».
«В кармане у дома 8 по проспекту Славы «Мерседес» влетел в припаркованные автомобили. Водитель скрылся», - передают очевидцы.
Матовый «Мерседес» с госномерами О442КЕ198 сотрудники ГИБДД нашли осиротелым. Водитель скрылся во дворах. Машину эвакуировали. Вызванные звонками полицейских владельцы поврежденных авто потратят ночь на калькуляцию ущерба.