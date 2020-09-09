Фонари, фонтаны и туалеты. Комитет по энергетике запросил на следующий год дополнительно 5 млрд

В проекте бюджета Петербурга на 2021 год комитет финансов предлагает выделить энергетическому блоку 16,5 млрд рублей. У него просят на 5 с лишним млрд больше.

Как рассказали представители ведомства в ходе нулевых чтений бюджета, дополнительная потребность по текущим расходам составляет 3,8 млрд. В частности, речь идет о реконструкции теплосетей в квартале 2 Ржевка-Пороховые на Гжатской. Здесь же — строительство системы подачи воды в западную часть Васильевского острова от ГВС до ТЭЦ-7 и реконструкция канализации на Новороссийской. Кроме того, средства нужны на наружное освещение по Московскому шоссе М-10, в «Почтовом квартале» и в нескольких парках.