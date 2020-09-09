В дореволюционном доме на Степана Разина, 9, литера Д, снесли незаконно надстроенный третий этаж. Фотографии нового облика здания накануне опубликовал «Канонер». В компании — собственнике здания «Фонтанке» 9 сентября сообщили, что самострой достался им от предыдущего владельца.

Речь идет об участке, где ранее располагался Калинкинский пивзавод. В 2013 году эту территорию площадью 7,4 га ООО «Степан Разин девелопмент» приобрело у ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен».

Надстроенный третий этаж возводился без разрешения на строительство. Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга потребовала от владельца здания снести самострой, обратившись в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. В конце июня суд обязал компанию привести самовольно реконструированный объект в прежнее состояние.