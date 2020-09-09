В дореволюционном здании на Степана Разина снесли незаконный третий этаж. Собственник заявил, что самострой достался ему в наследство
В дореволюционном доме на Степана Разина, 9, литера Д, снесли незаконно надстроенный третий этаж. Фотографии нового облика здания накануне опубликовал «Канонер». В компании — собственнике здания «Фонтанке» 9 сентября сообщили, что самострой достался им от предыдущего владельца.
Речь идет об участке, где ранее располагался Калинкинский пивзавод. В 2013 году эту территорию площадью 7,4 га ООО «Степан Разин девелопмент» приобрело у ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен».
Надстроенный третий этаж возводился без разрешения на строительство. Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга потребовала от владельца здания снести самострой, обратившись в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. В конце июня суд обязал компанию привести самовольно реконструированный объект в прежнее состояние.
В разговоре с «Фонтанкой» генеральный директор ООО «Степан Разин девелопмент» Екатерина Шерстенникова сообщила, что недостроенное здание досталось компании от предыдущего собственника. Те, по ее словам, начинали возводить третий этаж и законсервировали объект на этапе строительства.
Шерстенникова отметила, что ее компания не сопротивлялась позиции суда, так как ранее самостоятельно приняла решение о сносе. «Чтобы здание сохранить, мы решили эти работы просто продолжить. Когда мы начали это делать и знакомиться более углубленно, мы увидели, что для того, чтобы согласовать эти работы, нам нужно потратить порядка полутора-двух лет и большое количество денег». После завершения реконструкции девелопер планирует сдавать помещения в здании в аренду.
Комплекс зданий и сооружений Калинкинского пивоваренного завода был построен в 1820–1910 годы. К 1940-му его переименовали в завод имени Степана Разина. В 2005 году он влился в группу компаний Heineken в России, позже территория завода использовалась в качестве комплекса дистрибуции и складской логистики. Весной 2013 года Heineken продал территорию ООО «Степан Разин девелопмент». Компания собиралась построить на этом месте технопарк.