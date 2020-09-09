Комитет по развитию туризма попросил дополнительный 1 млрд рублей на праздники и продвижение Петербурга. Это поможет вывести экономику из кризиса

Комитет по развитию туризма Петербурга просит дополнительное финансирование на сумму 1,084 млрд рублей на 2021 год. Потребность озвучил 9 сентября в ходе нулевых чтений по проекту бюджета Петербурга глава ведомства Сергей Корнеев.

По его словам, средства нужны на «мероприятия в России и за рубежом», направленные на продвижение Северной столицы, то есть выставки, пресс-туры, городские праздники. В 2019 году бюджет комитета составил 819 млн рублей. В 2020-м было заложено 676 млн, но после коронавирусной корректировки осталось 460 млн рублей. «Мы попросили восстановить в том же объеме (2019 года. — Прим. ред.) и немножко добавить на информационную кампанию», — пояснил Сергей Корнеев.