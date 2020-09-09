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09.09.2020 09:42
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Давление в Петербурге ставит рекорды

Петербургская погода на этой неделе ставит рекорд за рекордом. Все они незаметны глазу, хотя многие люди ощущают их и страдают от этого.

Сегодня, 9 сентября, самое низкое давление в Петербурге за 20 лет, сообщает «Яндекс». Ожидается, что барометр покажет 753 мм ртутного столба. Это третий рекорд за неделю, на 2 мм ниже, чем было вчера.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 9:00, давление составляет 754,6 мм ртутного столба, то есть не достигло прогнозируемого «дна».

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Комментарии (7)

vexplorer_5e4ce26ea0bb3
Что-то непонятно, нормальное атмосферное давление 760 мм.рт.ст. Чего аномального в 753?
irinamaslova
Помню давление около 720-730мм рт.ст. Циклон тогда был жуткий.
753 близко к норме.
Но в горах и намного меньшее давление нормально переносится.
Вот когда у нас 780, то вот да, неприятно.
260852561
Уважаемая редакция! Вы таки решили разыграть питерцев? Рекордом указанное вами атмосферное давление не является и близко. Шутить изволите?
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