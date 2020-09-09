Давление в Петербурге ставит рекорды

Петербургская погода на этой неделе ставит рекорд за рекордом. Все они незаметны глазу, хотя многие люди ощущают их и страдают от этого.

Сегодня, 9 сентября, самое низкое давление в Петербурге за 20 лет, сообщает «Яндекс». Ожидается, что барометр покажет 753 мм ртутного столба. Это третий рекорд за неделю, на 2 мм ниже, чем было вчера.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 9:00, давление составляет 754,6 мм ртутного столба, то есть не достигло прогнозируемого «дна».