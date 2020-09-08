«Никто не обращал внимания» на поставки наркосодержащих удобрений. Теперь зерновой союз хочет их легализовать

Злочевский предлагает внести изменения в законодательство РФ для «формирования возможности использования наркотических средств в химической промышленности и в сфере защиты растений». Он просит создать рабочую группу с участием Минсельхоза, МВД, Росздравнадзора и Минпромторга, которые займутся этим вопросом.

Президент зернового союза отметил, что некоторые химические компоненты, которые используются в зарегистрированных в России гербицидах, включены в список психотропных и наркотических средств, поэтому их нельзя использовать нигде, кроме медицинской сферы.



Злочевский рассказал, что наркосодержащие гербициды сейчас практически не ввозятся в Россию, хотя год назад этой проблемы не было. Раньше эти вещества просто не учитывались в составе средств защиты растений.



«Проблема началась в конце прошлого года. Начала нарастать, скажем так, в конце 2019-го, а к лету уже практически все встало. Никто не обращал внимание, что на них специальные нормативы по вводу в оборот... Сейчас в связи с требованиями нависла угроза, что эти препараты придется исключить из оборота рыночного в связи с ужесточением по этим нормативам контроля, и мы их лишимся просто», — отметил Злочевский.



Проблема ввоза защитных средств для растений связана с тонкостями регулирования закона об обороте наркотических средств, который в некоторых пунктах противоречит законодательству об обороте средств защиты растений.

