В Сбербанк на юго-западе Петербурга пришел мужчина с гранатой и запиской
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Петербургский офис Сбербанка подвергся разбойному нападению вооруженного мужчины. В отделение он вошел с гранатой и передал записку кассиру.
Как стало известно «Фонтанке», 8 сентября около 16 часов 20 минут неизвестный пришел в офис на Ленинском проспекте, 160, дождался очереди в кассу и предъявил в окошко гранату и записку и потребовал деньги. После посещения кабинки его видели выбегающим из офиса.
Полиция ищет налетчика.