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08.09.2020 17:10
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В Сбербанк на юго-западе Петербурга пришел мужчина с гранатой и запиской

Петербургский офис Сбербанка подвергся разбойному нападению вооруженного мужчины. В отделение он вошел с гранатой и передал записку кассиру.

Как стало известно «Фонтанке», 8 сентября около 16 часов 20 минут неизвестный пришел в офис на Ленинском проспекте, 160, дождался очереди в кассу и предъявил в окошко гранату и записку и потребовал деньги. После посещения кабинки его видели выбегающим из офиса.

Полиция ищет налетчика.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

PROM
кредит оформлял, залог принёс
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