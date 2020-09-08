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08.09.2020 15:42
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На Загородном пешеход шагнул на красный и угодил под автобус. ДТП попало на камеру

Двое мужчин угодили под колеса в Петербурге вечером 7 сентября и утром 8-го. В Выборгском районе автомобиль сбил переходившего дорогу на зеленый свет, а в центре пешеход пытался проскочить перед автобусом на красный.

Как сообщает «Дорожный инспектор», около 6:45 у дома 22 по Загородному проспекту 23-летний водитель маршрутного автобуса сбил 21-летнего парня, переходившего дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на красный сигнал светофора.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

В результате ДТП пешеход, гражданин Узбекистана, получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Судя по записи, молодой человек даже не смотрел на приближающийся транспорт. Он стоял перед пешеходным переходом и в какой-то момент шагнул прямо под автобус, не заметив его.

Другое ДТП произошло у дома 160 по проспекту Энгельса около 20:20 7 сентября. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 41-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, сбил в зоне регулируемого пешеходного перехода 56-летнего мужчину, который переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате пешеход получил тяжёлые травмы.

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