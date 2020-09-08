На Загородном пешеход шагнул на красный и угодил под автобус. ДТП попало на камеру

Двое мужчин угодили под колеса в Петербурге вечером 7 сентября и утром 8-го. В Выборгском районе автомобиль сбил переходившего дорогу на зеленый свет, а в центре пешеход пытался проскочить перед автобусом на красный.



Как сообщает «Дорожный инспектор», около 6:45 у дома 22 по Загородному проспекту 23-летний водитель маршрутного автобуса сбил 21-летнего парня, переходившего дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на красный сигнал светофора.