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08.09.2020 11:05
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В Петербурге перекресток не поделили автомобиль и мотоцикл, в Пушкине — два авто, одно улетело на тротуар

Проезд перекрестков оказался сложной задачей для водителей в Петербурге утром 8 сентября. В Адмиралтейском районе столкнулись легковая и мотоцикл. В Пушкинском один автомобиль выбил с дороги другой.

Как сообщают в группе «Мотосолидарность официальная страница», на перекрестке Адмиралтейского проспекта и улицы Якубовича столкнулись автомобиль Ford Focus и мотоцикл. Мотоциклист отделался ушибами.

Оба участника утверждают, что ехали на зеленый. «Я участник ДТП, если есть вопросы, задавайте. Сам жив, цел, двигался на зеленый. На красный априори не мог, так как, выезжая с Якубовича, сначала надо пропустить два ряда, идущих по Исаакиевской площади в прямом направлении, меня бы раньше подбили. «Фокус» выполнял поворот налево, видимо, хотел проскочить», — рассказывает в комментариях мотоциклист.

Фото: «Мотосолидарность официальная страница»
Фото: «Мотосолидарность официальная страница»
Фото: «Мотосолидарность официальная страница»
Фото: «Мотосолидарность официальная страница»

Вторая авария произошла на перекрестке Конюшенной и Магазейной улиц в Пушкине, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Там столкнулись автомобили Volkswagen и Hyundai. От удара «Хёндэ» улетел на тротуар.

У обеих машин повреждены передние части. О пострадавших не сообщается.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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