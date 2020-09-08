Проезд перекрестков оказался сложной задачей для водителей в Петербурге утром 8 сентября. В Адмиралтейском районе столкнулись легковая и мотоцикл. В Пушкинском один автомобиль выбил с дороги другой.



Как сообщают в группе «Мотосолидарность официальная страница», на перекрестке Адмиралтейского проспекта и улицы Якубовича столкнулись автомобиль Ford Focus и мотоцикл. Мотоциклист отделался ушибами.

Оба участника утверждают, что ехали на зеленый. «Я участник ДТП, если есть вопросы, задавайте. Сам жив, цел, двигался на зеленый. На красный априори не мог, так как, выезжая с Якубовича, сначала надо пропустить два ряда, идущих по Исаакиевской площади в прямом направлении, меня бы раньше подбили. «Фокус» выполнял поворот налево, видимо, хотел проскочить», — рассказывает в комментариях мотоциклист.