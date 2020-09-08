Грандиозная коммунальная авария произошла во Владивостоке. Столб горячей воды и пара взметнулся на 10 метров, раскидывая куски асфальта на сотни метров. Повреждены более 15 автомобилей, мотоцикл, фасад магазина, выбиты около 20 окон. Ночью в квартирах были грязь, камни и стекло, бытовую технику залила вода.

Как сообщает 8 сентября VL.Ru, в результате инцидента, случившегося минувшим вечером, пострадала женщина — хозяйка одной из квартир. Она получила ссадины, бригада скорой помощи оказала ей помощь на месте. К ремонту рабочие смогли приступить только сегодня утром, когда место порыва остыло: вчера температура у пробоины составляла около 150 градусов. Сейчас, по данным издания, в основном месте порыва пара нет, но он валит примерно в 10 метрах из образовавшейся ямы.