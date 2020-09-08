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08.09.2020 09:26
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Взрыв как в кино. Лопнувшая труба во Владивостоке вела «обстрел» на сотни метров, пробивая камнями машины и окна квартир

Грандиозная коммунальная авария произошла во Владивостоке. Столб горячей воды и пара взметнулся на 10 метров, раскидывая куски асфальта на сотни метров. Повреждены более 15 автомобилей, мотоцикл, фасад магазина, выбиты около 20 окон. Ночью в квартирах были грязь, камни и стекло, бытовую технику залила вода.

Как сообщает 8 сентября VL.Ru, в результате инцидента, случившегося минувшим вечером, пострадала женщина — хозяйка одной из квартир. Она получила ссадины, бригада скорой помощи оказала ей помощь на месте. К ремонту рабочие смогли приступить только сегодня утром, когда место порыва остыло: вчера температура у пробоины составляла около 150 градусов. Сейчас, по данным издания, в основном месте порыва пара нет, но он валит примерно в 10 метрах из образовавшейся ямы.

Момент взрыва паротрассы на Окатовой улице, 3, попал на видео. Куски трубы и асфальта полетели в едущие автомобили. Один из водителей сдал назад и ударил находившиеся за ним машины, с места ДТП он скрылся.

Из соседнего дома эвакуировали 65 человек. По оценке городской администрации, больше всего пострадали жильцы девяти квартир. Обломки взорвавшейся трубы, куски асфальта и комья земли пробили двойные и тройные стеклопакеты на балконах и попали в комнаты. В образовавшиеся дыры лил дождь, из-за чего вышла из строя бытовая техника. Квартиры ночью просушили с помощью тепловых пушек, разбитые окна затянули плёнкой.

Фото&nbsp;<a class="story__info-category _" href="https://www.newsvl.ru/accidents/">VL.ru</a>&nbsp;/ www.newsvl.ru<br>
Фото VL.ru / www.newsvl.ru
Фото&nbsp;<a class="story__info-category _" href="https://www.newsvl.ru/accidents/">VL.ru</a>&nbsp;/ www.newsvl.ru
Фото VL.ru / www.newsvl.ru
Фото&nbsp;<a class="story__info-category _" href="https://www.newsvl.ru/accidents/">VL.ru</a>&nbsp;/ www.newsvl.ru
Фото VL.ru / www.newsvl.ru
Фото&nbsp;<a class="story__info-category _" href="https://www.newsvl.ru/accidents/">VL.ru</a>&nbsp;/ www.newsvl.ru
Фото VL.ru / www.newsvl.ru
Фото&nbsp;<a class="story__info-category _" href="https://www.newsvl.ru/accidents/">VL.ru</a>&nbsp;/ www.newsvl.ru
Фото VL.ru / www.newsvl.ru
Фото&nbsp;<a class="story__info-category _" href="https://www.newsvl.ru/accidents/">VL.ru</a>&nbsp;/ www.newsvl.ru
Фото VL.ru / www.newsvl.ru
Фото&nbsp;<a class="story__info-category _" href="https://www.newsvl.ru/accidents/">VL.ru</a>&nbsp;/ www.newsvl.ru
Фото VL.ru / www.newsvl.ru
Фото&nbsp;<a class="story__info-category _" href="https://www.newsvl.ru/accidents/">VL.ru</a>&nbsp;/ www.newsvl.ru
Фото VL.ru / www.newsvl.ru
Фото&nbsp;<a class="story__info-category _" href="https://www.newsvl.ru/accidents/">VL.ru</a>&nbsp;/ www.newsvl.ru
Фото VL.ru / www.newsvl.ru

Стёкла выбило и у многих припаркованных автомобилей, владельцы закрыли их брезентом. Убытки горожанам обещают компенсировать.

По информации Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания»), паропровод будет отремонтирован сегодня в течение дня. Энергетики отмечают, что он прошёл все необходимые экспертизы и эксплуатировался в соответствии с требованиями.

При этом в последние дни Приморье страдает от тайфунов. Около 2 тысяч человек минувшую ночь провели без электричества.

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