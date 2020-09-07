Коронавирусом в мире заразились более 27 миллионов человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 27 миллионов человек в 188 странах мира к утру 7 сентября, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 27 002 224. На первом месте США с 6,2 млн заболевших. На второй строчке Индия, где заразились 4.2 млн человек. Далее следует Бразилия с 4,1 млн инфицированных. Россия на четвертой строчке с миллионом заболевших.

Скончались 882 053 пациента с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 18 миллионов заболевших.