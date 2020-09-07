FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +16
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
07.09.2020 08:10
1
Печать

Коронавирусом в мире заразились более 27 миллионов человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 27 миллионов человек в 188 странах мира к утру 7 сентября, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 27 002 224. На первом месте США с 6,2 млн заболевших. На второй строчке Индия, где заразились 4.2 млн человек. Далее следует Бразилия с 4,1 млн инфицированных. Россия на четвертой строчке с миллионом заболевших.

Скончались 882 053 пациента с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 18 миллионов заболевших.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний