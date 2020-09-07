Петербургские полицеские провели вечер за барными стойками на фестивале электронной музыки. Алкоголя не осталось

Фестиваль электронной и авангардной музыки Gamma так и не начался в Петербурге 6 сентября. Об этом рассказали посетители в социальных сетях.



Gamma проходит на площадке завода имени Степана Разина 5 и 6 сентября. Программа второго дня фестиваля должна была стартовать в 21.00, однако площадку посетили полицейские. По словам очевидцев, правоохранители ринулись к барным стойкам и начали изымать алкоголь.

В Инстаграмме на вопросы о задержке мероприятия официальный аккаунт Gamma Festival подтвердил, что на заводе побывали «незваные гости». Мероприятие переносится на час ночи на другую площадку.