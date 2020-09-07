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07.09.2020 00:22
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Петербургские полицеские провели вечер за барными стойками на фестивале электронной музыки. Алкоголя не осталось

Фестиваль электронной и авангардной музыки Gamma так и не начался в Петербурге 6 сентября. Об этом рассказали посетители в социальных сетях.

Gamma проходит на площадке завода имени Степана Разина 5 и 6 сентября. Программа второго дня фестиваля должна была стартовать в 21.00, однако площадку посетили полицейские. По словам очевидцев, правоохранители ринулись к барным стойкам и начали изымать алкоголь.

В Инстаграмме на вопросы о задержке мероприятия официальный аккаунт Gamma Festival подтвердил, что на заводе побывали «незваные гости». Мероприятие переносится на час ночи на другую площадку.

«У нас приехали прекрасные музыканты из разных концов страны, давайте просто танцевать, ведь танцевать в нашей стране не запрещено», — говорится в сообщении Gamma Festival в социальных сетях.

Gamma Festival проходит в Петербурге в пятый раз. Накануне хедлайнером дня стал Дельфин.

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