Правоохранители задержали два десятка протестующих рядом с резиденцией Лукашенко в Минске

Белорусский ОМОН задержал в воскресенье не менее двух десятков человек в районе резиденции президента Белоруссии — Дворца независимости в Минске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее силовики выстроили оцепление вокруг резиденции. Участники воскресной акции протеста подошли к нему и, простояв так некоторое время, начали расходиться. Вскоре со стороны проспекта Независимости подъехало несколько автобусов ОМОНа и автозаки, силовики приступили к задержаниям оставшихся. Как сообщает 6 сентября корреспондент ТАСС, задерживают только мужчин.