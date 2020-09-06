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06.09.2020 19:58
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Правоохранители задержали два десятка протестующих рядом с резиденцией Лукашенко в Минске

Белорусский ОМОН задержал в воскресенье не менее двух десятков человек в районе резиденции президента Белоруссии — Дворца независимости в Минске. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ранее силовики выстроили оцепление вокруг резиденции. Участники воскресной акции протеста подошли к нему и, простояв так некоторое время, начали расходиться. Вскоре со стороны проспекта Независимости подъехало несколько автобусов ОМОНа и автозаки, силовики приступили к задержаниям оставшихся. Как сообщает 6 сентября корреспондент ТАСС, задерживают только мужчин.

При этом силовики организовали новый периметр оцепления примерно в 200 метрах от первоначального возле Дворца независимости, а всех находившихся на прилегающей территории протестующих разогнали.

Ранее многотысячная толпа манифестантов, в очередной раз собравшаяся в воскресенье у резиденции президента, начала постепенно расходиться. Часть из них направилась к площади Независимости. На улицах города много силовиков, автозаков и спецтехники.

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Комментарии (7)

Nationalverrater_2
когда же прекратится эта тягомотина-воляпюк: ""работники правоохранительных органов...", "правоохранители". какие - тупые буратины строчат. Аффтары ! Пешите кратко :"полицейский", "гаишник", "омоновец", "держиморда", "каратель", "садист" - понятно и главное - КРАТКО
260825581
Что за чушь?
Там пришло под сотню тысяч. Они постояли, покричали, развернулись и пошли домой.
В этот момент и начался Харун самых отставших.
Как может картофельный ОМОН, пусть и такой страшный, разогнать 100 тысяч минчан?!
ЯКраснорецц
Если они такие правильные и так правильно все делают типо по закону. Почему в масках и почему не представляются при задержании ? Что за методы карателей в масках, Аля клоны в звездных войнах ? Как лукофилы это объяснят ?
И вообще что-то улеглись митинги в поддержку картофельного фашиста. Где же поддержка в 80% ?
Самое интересное как говорят лжеСми в "беспорядках" сегодня первая разбитая витрина и разбили ее бандиты от государства.
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