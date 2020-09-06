В Пулково полицейские встретили обвиняемого в охоте за миллионами Он скрывался 13 лет
Спустя 13 лет после вооружённого налёта в центре Петербурга полицейские задержали предполагаемого участника тех событий. Обвиняемый собирался расстаться с Северной столицей, но не успел.
Как стало известно «Фонтанке», в полночь 6 сентября у аэропорта «Пулково» сотрудники полиции задержали находящегося в федеральном розыске 45-летнего уроженца Нальчика. Мужчина планировал улететь в Челябинск, но правоохранители не дали планам сбыться.
«Задержанный доставлен в дежурную часть 76 ОП УМВД России по Центральному району. Ему избрана мера пресечения, в виде заключения под стражу», — уточнили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.
Мужчина является обвиняемым по уголовному делу о разбойном нападении 2007 года. Тогда налётчики у Большеохтинского моста заблокировали «Форд Фокус», в котором перевозилось 29 млн рублей. Из «Газели» выскочили вооруженные мужчины. Для перевозчиков денег эта встреча закончилась бы трагически, если бы не двое сотрудников элитного «убойного» отдела ГУВД, которые двигались вслед за «Фордом» на «Тойоте Королла». Милиционер выпустил целую обойму в нападавших. Первая же пуля удачно блокировала затворную раму «Калашникова». Другая смертельно ранила одного из налетчиков, после чего преступники умчались с места происшествия на «Жигулях».
Уже через полчаса во дворе дома 12 по Таврической улице брошенный автомобиль обнаружили. В машине нападавшие оставили погибшего, оружие и, видимо, в спешке брошенные мобильные телефоны.