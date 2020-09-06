В Пулково полицейские встретили обвиняемого в охоте за миллионами Он скрывался 13 лет

Спустя 13 лет после вооружённого налёта в центре Петербурга полицейские задержали предполагаемого участника тех событий. Обвиняемый собирался расстаться с Северной столицей, но не успел.



Как стало известно «Фонтанке», в полночь 6 сентября у аэропорта «Пулково» сотрудники полиции задержали находящегося в федеральном розыске 45-летнего уроженца Нальчика. Мужчина планировал улететь в Челябинск, но правоохранители не дали планам сбыться.

«Задержанный доставлен в дежурную часть 76 ОП УМВД России по Центральному району. Ему избрана мера пресечения, в виде заключения под стражу», — уточнили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.