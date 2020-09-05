На развязке КАД с Пулковским шоссе, где и так закрыты полосы, сужают съезд
На развязке КАД с Пулковским шоссе на два дня ограничат пропускную способность одного из съездов.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 5 по 7 сентября будет перекрыта половина проезжей части на съезде с Пулковского шоссе на внешнее кольцо КАД. Причина ограничений — ремонт щебеночно-мастичного деформационного шва. Генеральный подрядчик — ООО «ЕвроТрансСтрой».
Работать будут круглосуточно в две смены с ограничением пропускной способности в два этапа. Сначала ремонт проведут на одной половине проезжей части, затем на другой.
Там же, на развязке КАД с Пулковским шоссе, серьёзные ограничения движения действуют до 4 октября: из-за замены деформационного шва закрыты 2,5 полосы. Сегодня, 5 сентября, там из-за этого образовалась пробка.