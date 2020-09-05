Как лучшие журналисты Петербурга поделили миллион рублей. Итоги «Золотого пера»

В номинации «Печатные СМИ» победителем стала Дарья Зайцева из «Делового Петербурга», лучшую радиоработу представили Алексей Ерофеев и Ирина Селиванова с радио «Петербург». За программу «Зона особого внимания» о нелегальных хостелах лауреатами в номинации «Телевидение» стали Марина Огневая, Елена Болдышева и Юлия Глебова с телеканала «Санкт-Петербург». Их коллеги Сергей Почин, Павел Медведев, Нина Прахарж — победители в номинации «Человеческая история». Также телеканал был отмечен за сюжет «Легенды русского балета» Иннокентия Иванова, Александра Живаги, Максима Коновальчука.

В Петербурге прошла XXV юбилейная церемония вручения премии «Золотое перо» — главного профессионального конкурса журналистов Северной столицы и Ленинградской области. Церемония впервые из-за пандемии состоялась осенью и во дворе Молодежного театра на Фонтанке. На мероприятии присутствовали только сами номинанты и члены жюри.

Серию побед одержали журналисты «Фонтанки». В номинации «Интернет-СМИ» награду получила Венера Галеева. Галина Бояркова стала победителем в номинации «Экономика», за «Политику» награду взяла Мария Карпенко, а за лучшую спортивную публикацию — Артем Кузьмин. За лучшее расследование жюри наградило Юлию Гильмшину из 47news.

Победителем в номинации «Медиа нового формата» стал Артем Мельник из KudaGo. А за лучшую фотографию отметили Сергея Строителева из «Ленты.ру».

Премию «За вклад в развитие журналистики» получил фотожурналист газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Александр Дроздов, а гран-при в номинации «Журналист года» — фотожурналист Андрей Чепакин.

Корреспондент «Российской газеты» Вера Черенева получила спецприз Уполномоченного по правам человека за вклад в освещение проблем защиты прав и свобод человека, а также спецприз в номинации «Год театра».

Цель конкурса «Золотое перо» — выявление журналистов и творческих коллективов Петербурга и Ленинградской области, добившихся своей деятельностью наибольшего уважения и признания по итогам года. К участию в конкурсе приглашались как штатные, так и внештатные сотрудники. Принимались работы, опубликованные и выпущенные в эфир в 2019 году. В жюри вошли гран-призеры конкурса прошлых лет, руководители и журналисты СМИ города и области. Призовой фонд конкурса «Золотое перо» — 2019 превышал 1 млн рублей. Премия обладателю гран-при составила 100 тысяч рублей. Премия лауреата в номинациях — 70 тысяч рублей.