FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +18
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
04.09.2020 17:37
10
Печать

«Фонтанка» взяла четыре «золотых пера» на юбилейной СМИ-премии

Лучшие в политике, экономике, спорте и простых человеческих историях. Жюри объявило лауреатов 25-й журналистской премии «Золотое перо» в Петербурге.

За серию репортажей в стиле роуд-стори перо получила журналистка «Фонтанки» Венера Галеева.

Автор фото Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
Автор фото Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
Автор фото Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
Автор фото Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
Автор фото Юлия Гильмшина&nbsp;
Автор фото Юлия Гильмшина 

Не оставили равнодушными коллег и истории жителей улицы Рубинштейна, где в последние годы жители ведут борьбу с барами, ставшими уже визитной карточкой города. В номинации «экономика» победила Галина Бояркова, ответившая на вопрос: так пить ли в Питере?

Печально известная уже в России муниципальная избирательная кампания стала золотой для Марии Карпенко, а трагические страницы ленинградского спорта — для Артема Кузьмина.

автор видео Илья Казаков / «Фонтанка.ру»

В равной борьбе наша коллега с 47news Юлия Гильмшина победила корреспондентов «Фонтанки» Александра Ермакова и Льва Годованника в номинации «Расследование».

Гран-при премии вручили фотожурналисту Андрею Чепакину.

Вручение юбилейных перьев несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

USSR_forever
Да здравствуют Свободные СМИ! Надеюсь Фонтанка и дальше продолжит писать правду, и рассказывать нам о коррупции в стране, о чиновниках-казнокрадах, и о новостях в городе честно и беспристрастно.
ushkuinik
Поздравляю! Но не расслабляйтесь - в публикациях на сайте всё больше попадается ляпов
grannie
Да, выездные репортажи у нашей Афродиты были классные, не поспоришь. Молодец.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний