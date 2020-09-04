Лучшие в политике, экономике, спорте и простых человеческих историях. Жюри объявило лауреатов 25-й журналистской премии «Золотое перо» в Петербурге.

Не оставили равнодушными коллег и истории жителей улицы Рубинштейна, где в последние годы жители ведут борьбу с барами, ставшими уже визитной карточкой города. В номинации «экономика» победила Галина Бояркова, ответившая на вопрос: так пить ли в Питере?



Печально известная уже в России муниципальная избирательная кампания стала золотой для Марии Карпенко, а трагические страницы ленинградского спорта — для Артема Кузьмина.

