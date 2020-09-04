Лучшие в политике, экономике, спорте и простых человеческих историях. Жюри объявило лауреатов 25-й журналистской премии «Золотое перо» в Петербурге.
За серию репортажей в стиле роуд-стори перо получила журналистка «Фонтанки» Венера Галеева.
Не оставили равнодушными коллег и истории жителей улицы Рубинштейна, где в последние годы жители ведут борьбу с барами, ставшими уже визитной карточкой города. В номинации «экономика» победила Галина Бояркова, ответившая на вопрос: так пить ли в Питере?
Печально известная уже в России муниципальная избирательная кампания стала золотой для Марии Карпенко, а трагические страницы ленинградского спорта — для Артема Кузьмина.
автор видео Илья Казаков / «Фонтанка.ру»
В равной борьбе наша коллега с 47news Юлия Гильмшина победила корреспондентов «Фонтанки» Александра Ермакова и Льва Годованника в номинации «Расследование».
Гран-при премии вручили фотожурналисту Андрею Чепакину.
Вручение юбилейных перьев несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса.