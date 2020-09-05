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05.09.2020 00:15
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Федерация велоспорта России досрочно завершила «Гран-при Москвы» после смерти 22-летнего российского спортсмена на велотреке

Федерация велосипедного спорта России сообщила о трагическом инциденте на «Гран-при Москвы», который унес жизнь велогонщика Павла Свешникова и объявила о завершении турнира.

ФВСР и Федерация велосипедного спорта в городе Москве приняли совместное решение отменить заключительный день соревнований. Утром участники «Гран-при» придут на велотрек, чтобы почтить память Павла Свешникова минутой молчания.

Спортсмен потерял сознание и упал во время групповой гонки. Несмотря на оперативную медицинскую помощь, которая была оказана бригадой находящейся на треке, а также усилия медиков, прибывших по вызову на велодром в Крылатском, жизнь 22-летнего Павла Свешникова спасти не удалось.

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Комментарии (1)

Djnyana
Как и всегда, как в.. 41-ом, тебе - нельзя! Да я - смогу! Достижения - важнее Жизни.. Почему Врач о чём-то мечтал?
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